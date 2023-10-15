100 дней президентства Ринкевича: главные впечатления и оценки политологов

Президент Латвии Эдгар Ринкевич вступил в должность 8 июля. Он является седьмым президентом с момента восстановления независимости Латвийского государства и 11-м президентом с момента основания Латвийского государства. Сегодня, 15 октября, исполняется ровно 100 дней пребывания Ринкевича на посту. Ринкевич публично поделился самыми яркими воспоминаниями, а политологи дают свою оценку проделанной работе.
Опубликованные фото Ринкевича
Политолог: Ринкевич достаточно активно работает, чтобы уменьшить разрыв между обществом и политической властью, партиями и Сеймом
Президент Латвии Эдгар Ринкевич достаточно активно действует, чтобы уменьшить разрыв между обществом и политической властью, партиями и Сеймом, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс, комментируя сто дней Ринкевича на посту первого лица страны.
Он также отметил, что первые сто дней деятельности обычно относят к правительству, которое в это время имеет возможность сформулировать план деятельности и продвинуться вперед, однако оценить работу президента в первые сто дней гораздо сложнее.
На выборах в 14-й Сейм тогдашний министр иностранных дел Ринкевич получил больше всего плюсов. Политолог подчеркнул, что он был одним из самых популярных политиков "Нового Единства", поэтому, когда у коалиции не получилось выдвинуть общего кандидата в президенты, Ринкевич был довольно надежной ставкой со стороны "Нового Единства", учитывая популярность политика.
Розенвалдс упомянул и споры, связанные с выдвижением кандидатов в президенты, а также в ходе избирательного процесса. Так, предшественник Ринкевича Эгил Левитс не был выдвинут на второй срок и сам Левитс тоже отказался, понимая, что голосов ему не хватит. Кроме того, "Объединенный список" выдвинул своего кандидата, основателя политической силы Улдиса Пиленса. Национальное объединение, в свою очередь, старалось придерживаться кандидатуры Левитса и было весьма скептически настроено по отношению к Ринкевичу.