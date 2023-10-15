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100 дней президентства Ринкевича: главные впечатления и оценки политологов
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Edgars Rinkēvičs/Facebook
rus.tvnet.lv
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич вступил в должность 8 июля. Он является седьмым президентом с момента восстановления независимости Латвийского государства и 11-м президентом с момента основания Латвийского государства. Сегодня, 15 октября, исполняется ровно 100 дней пребывания Ринкевича на посту. Ринкевич публично поделился самыми яркими воспоминаниями, а политологи дают свою оценку проделанной работе.

Опубликованные фото Ринкевича

Политолог: Ринкевич достаточно активно работает, чтобы уменьшить разрыв между обществом и политической властью, партиями и Сеймом

Президент Латвии Эдгар Ринкевич достаточно активно действует, чтобы уменьшить разрыв между обществом и политической властью, партиями и Сеймом, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс, комментируя сто дней Ринкевича на посту первого лица страны.

Он также отметил, что первые сто дней деятельности обычно относят к правительству, которое в это время имеет возможность сформулировать план деятельности и продвинуться вперед, однако оценить работу президента в первые сто дней гораздо сложнее.

На выборах в 14-й Сейм тогдашний министр иностранных дел Ринкевич получил больше всего плюсов. Политолог подчеркнул, что он был одним из самых популярных политиков "Нового Единства", поэтому, когда у коалиции не получилось выдвинуть общего кандидата в президенты, Ринкевич был довольно надежной ставкой со стороны "Нового Единства", учитывая популярность политика.

Розенвалдс упомянул и споры, связанные с выдвижением кандидатов в президенты, а также в ходе избирательного процесса. Так, предшественник Ринкевича Эгил Левитс не был выдвинут на второй срок и сам Левитс тоже отказался, понимая, что голосов ему не хватит. Кроме того, "Объединенный список" выдвинул своего кандидата, основателя политической силы Улдиса Пиленса. Национальное объединение, в свою очередь, старалось придерживаться кандидатуры Левитса и было весьма скептически настроено по отношению к Ринкевичу.

Фото: президент Ринкевич гостит в Валмиерском крае

Политолог также сослался на исследование программы Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā, в которой 47,7% жителей Латвии признали Ринкевича хорошим выбором на пост президента, а 39,9% респондентов были не очень этому рады. Розенвалдс отметил, что Ринкевич априори не был всеобщим любимцем.

"На мой взгляд, Ринкевич оправдал ожидания людей. В целом его деятельность я оцениваю положительно. Мне трудно найти что-то, к чему можно было бы придраться. Видимо, когда пройдет четыре года, будут уже замечания. Если мы сравниваем Ринкевича с Левитсом, Ринкевич, несомненно, намного мобильнее. Нет таких ситуаций, которые, к сожалению, были с Левитсом, когда в обществе что-то происходит, а реакция президента появляется через некоторое время. В случае с Ринкевичем жаловаться на задержку реакции нельзя", - сказал политолог.

Розенвалдс отметил, что президент реагирует на важнейшие события, делает это очень активно, используя и социальные сети. Политолог отметил, что Ринкевич - человек, с которым легко общаться. Кроме того, у него хорошее чувство юмора. Розенвалдс отметил, что "у Левитса была определенная скованность, а Ринкевич способен над собой посмеяться".

"Мемом стала фотография президента, на которой был запечатлен Ринкевич вместе с коровами. Под фотографией президент подписал: "Во время посещения фермы Kolumbi в Кулдигском крае. Первый слева - президент страны". Думаю, это людям нравится ", - сказал политолог.

Розенвалдс подчеркнул, что президент Латвии пытается уменьшить разрыв между обществом и политической властью, а также Ринкевич посещает регионы. По словам политолога, важно, что президент не создает у людей иллюзий, что первое лицо страны все решит.

Фото: президент Латвии Эдгар Ринкевич в гостях, в Латгале

"Хотя сто дней - слишком маленький срок, отметим, что Ринкевич подал в Сейм свою первую законодательную инициативу. На мой взгляд, инициатива о том, что следует ужесточить наказания за преступления против государства, достаточно серьезная. Став президентом, Ринкевич столкнулся с еще одним вызовом - политической функцией, которую не очень обоснованно часто считают единственной, которая есть у президента Латвии, а именно вопрос о правительстве, формировании правительства, которое было сложным процессом", - выразил свое мнение политолог.

Розенвалдс обратил внимание на то, что президент призвал создать более широкую коалицию, чего все же сделать не удалось. Политолог отметил, что в этом процессе Ринкевич не допустил драматических ошибок. Говоря же о выдвинутых правительством приоритетах, политолог отметил, что президент - не тот, кто может решать эти вопросы напрямую.

"У президента нет никакой исполнительной власти и, как написано в Конституции, он не несет и политической ответственности, однако первое лицо страны может сформировать контекст, определенный дискурс. По-моему, Ринкевич это и делает, незамедлительно отзываясь на вопросы, волнующие общество. Здесь можно упомянуть тарифы на распределение электричества, платежи по ипотечным кредитам", - сказал политолог.

По словам Розенвалдса, если предыдущее правительство и президент были право-центристскими, то нынешнее правительство является лево-центристским. По его мнению, судя по риторике, это можно сказать и о Ринкевиче. По словам политолога, важно, что президент, в соответствии с тем, что от него требуется, поправил премьер-министра Эвику Силиню в связи с той частью концепции национальной безопасности, согласно которой с 2026 года следует прекратить создание контента на русском языке.

"С одной стороны, президенту понятны оценки экспертов, что это был опрометчивый шаг, которому подыграли, не будем скрывать, Нацобъединение.

В то же время важно, что президент пытается удержать равновесие, мол, если мы живем в правовом государстве, мы должны уважать мнение законодателей. По-моему, иначе мы можем уйти в другую крайность. Речь идет о депутате Эдмунде Зивтиньше ("Латвия на первом месте") и Конституционном суде. Если Конституционный суд не решает так, как Зивтиньш считает правильным, то такой Конституционный суд не нужен. Ринкевич довольно неплохо выполняет важную функцию, что президент в какой-то степени стоит на страже верховенства закона ", - пояснил политолог.

На вопрос, видны ли в работе президента и какие-то слабые места, Розенвалдс призвал задать этот вопрос через два года, но пока все идет нормально - у президента достаточно динамичная команда советников, президент ищет способы повышения конкурентоспособности Латвии. Из-за этого создана Государственная комиссия по конкурентоспособности.

Говоря о деятельности президента во внешней политике, политолог отметил, что у Ринкевича огромный опыт, поскольку 12 лет он был министром иностранных дел. У президента, при этом, также твердая позиция. Едва Ринкевич был избран на пост президента, как в российских СМИ стали широко обсуждать, что он русофоб. По мнению Розенвалдса, опасений по поводу работы президента во внешней политике нет.

"Думаю, он сможет проявить себя достаточно ярко, учитывая, что во внешней политике важны личные контакты с лидерами государств и министрами иностранных дел.

Другой вопрос в том, насколько эффективным будет выстраивание его дискурса, поскольку президент не может напрямую командовать правительством, кроме случаев, когда он созывает кабинет министров с установленным президентом порядком, видя, что что-то окончательно не идет", - сказал политолог.

Розенвалдс признал, что он внимательнее смотрел бы на то, как президенту повезет во внутренней политике в отношении таких вопросов, как внутренняя безопасность и вопросы, связанные с инклюзивным обществом. По его словам, в истории Латвии наступил критический момент, поскольку всем ясно, что межэтнические отношения в Латвии сейчас переживают не лучшие времена. Политолога интересует, как в этом плане себя покажет президент, учитывая множество подводных камней.

Розенвалдс подчеркнул, что с одной стороны есть возможность поддаться эмоциям. Он привел пример, который не распространяется на президента. Речь идет о упреках в адрес министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") по поводу встречи с палестинским официальным лицом. По мнению политолога, это показывает незнание людьми того, что такое ХАМАС и Палестинская автономия. Это две разные и даже враждебные друг другу стороны. Также это показывает, что эмоции зачастую берут верх.

"В таких случаях речь идет не о конкретных решениях исполнительной власти, а об отношении и определенном контексте. Я бы действительно хотел посмотреть, как поступит президент, потому что эти вопросы очень важны в обществе. К сожалению, предыдущий президент Левитс не очень ярко показал себя в этой сфере, потеряв ту роль, которая есть у президента", - сказал политолог.

Он отметил, что люди склонны спрашивать, что значит президент всего народа, но надо учитывать, что президент всем нравится не будет, потому что общество разнообразно, но должность президента требует уметь смотреть на вещи с разных сторон и учитывать интересы всех сторон. По мнению политолога, это важный вызов Ринкевичу раз за разом говорить, чтобы не торопились, не бежали, или наоборот - призывать к действиям. По словам Розенвалдса, это на уровне подсказки и постановки вопроса является важной функцией президента.

Политолог: Ринкевичу за короткий срок удалось радикально изменить отношение общества к институту президента

Президенту Эдгару Ринкевичу за короткое время удалось радикально изменить отношение общества к институту президента, сказала агентству ЛЕТА политолог, лектор Рижского университета Страдиня Лелде Метла-Розентале, оценивая первые 100 дней Ринкевича на этом посту.

Она отметила, что Ринкевич приступил к исполнению обязанностей в относительно неблагоприятный момент - рейтинги предыдущего президента Эгила Левитса были очень низкими, общество не доверяло институту президента, людям было не совсем ясно, что президент может дать народу. Однако Ринкевич сделал ставку именно на активную внутриполитическую деятельность и не боится выступать как защитник народа.

"Если посмотреть какие-то уличные интервью, то мы видим, что за эти 100 дней Ринкевичу удалось радикально повернуть отношение общества, по крайней мере, оно уже не является негативным", - сказала эксперт.

По мнению политолога, изменение отношения общества Ринкевич добился благодаря человечному и уважительному отношению к людям, интенсивным поездкам в регионы, а также потому, что не боится быть "как все". Этому способствовали и его встречи с министрами предыдущего и нынешнего правительства, представителями различных учреждений - больниц, судов, служб, чтобы узнать о их проблемах.

"Сделан убедительный акцент на формирование понимания и на знание потребностей всех уровней, чтобы не было разрыва между тем, что президенту кажется, что для общества актуально что-то одно, а на самом деле актуальны другие вещи. Я вижу попытку наладить контакт между политической элитой, которую представляет президент, и обществом", - сказала эксперт.

Комментируя слабые стороны президента, Метла-Розентале сказала, что об этом еще рано судить, но это можно будет увидеть по тому, удастся ли по важным для общества вопросам, которые сейчас актуализирует президент, добиться и физического результата.

Кроме того, по ее мнению, пока рано говорить и о том, что Ринкевич не берет на себя инициативу в принятии непопулярных решений. Политолог отметила, что, если президент своей личностью и действиями заслужит доверие и авторитет у населения, то люди будут уважать его даже при наличии возражений.

Исследователь: в работе Ринкевича не хватает тематических приоритетов и лидерства точки зрения и в непопулярных решениях

Президент Эдгар Ринкевич пока оправдывает возложенные на него надежды, но есть над чем работать, сказала агентству LETA директор и ведущий научный сотрудник аналитического центра Providus Ивета Кажока, оглядываясь на первые 100 дней Президентства Ринкевича.

Кажока положительно оценивает тот факт, что Ринкевич сознательно создает имидж президента, понятного простым людям в различных социально-экономических группах. Это достигается как за счет поездок в регионы, так и публикации "селфи" с жителями. Также, по ее словам, общественность часто хочет услышать мнение президента как арбитра споров высшего уровня, а Ринкевич, в отличие от предыдущего президента Эгила Левитса, еще с начала президентства комментирует проблемные ситуации в работе правительства и государства.

Среди недостатков президентства Кажока называет отсутствие тематических приоритетов. По ее мнению, президент активен в сфере иностранных дел и вопросов конкурентоспособности, но "было бы трудно выделить вопросы, по которым Сейм или правительство должны были бы предполагать, что президент имеет по ним свое видение и готов их отстаивать".

В свою очередь, вызовом последующих лет президентства, по оценке Кажоки, станет то, почувствует ли Ринкевич ответственность, связанную с должностью президента, - быть лидером мнения даже в непопулярных решениях.

По ее словам, президент хорошо улавливает настроения избирателей "Нового единства", но в то же время Ринкевич в своей предыдущей карьере либо старался избегать неудобных вопросов, либо был лидером мнений большинства. "Я не помню случая, чтобы Ринкевич был готов отстаивать непопулярную позицию, даже если у нее есть очень веские аргументы", - сказал Кажока.

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