100 дней президентства Ринкевича: главные впечатления и оценки политологов

Фото: президент Латвии Эдгар Ринкевич в гостях, в Латгале

"Хотя сто дней - слишком маленький срок, отметим, что Ринкевич подал в Сейм свою первую законодательную инициативу. На мой взгляд, инициатива о том, что следует ужесточить наказания за преступления против государства, достаточно серьезная. Став президентом, Ринкевич столкнулся с еще одним вызовом - политической функцией, которую не очень обоснованно часто считают единственной, которая есть у президента Латвии, а именно вопрос о правительстве, формировании правительства, которое было сложным процессом", - выразил свое мнение политолог.

Розенвалдс обратил внимание на то, что президент призвал создать более широкую коалицию, чего все же сделать не удалось. Политолог отметил, что в этом процессе Ринкевич не допустил драматических ошибок. Говоря же о выдвинутых правительством приоритетах, политолог отметил, что президент - не тот, кто может решать эти вопросы напрямую.

"У президента нет никакой исполнительной власти и, как написано в Конституции, он не несет и политической ответственности, однако первое лицо страны может сформировать контекст, определенный дискурс. По-моему, Ринкевич это и делает, незамедлительно отзываясь на вопросы, волнующие общество. Здесь можно упомянуть тарифы на распределение электричества, платежи по ипотечным кредитам", - сказал политолог.