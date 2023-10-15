МИД подтвердил, что в Израиле погибла подданная Латвии

В Израиле погибла подданная Латвии, посольству Латвии в Израиле сообщили близкие.
Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел (МИД). Кроме того в МИДе сообщили, что у погибшей было два гражданства: Латвии и Израиля.
Свои соболезнования высказал министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.
.@Arlietas ir saņēmušas ziņas no 🇱🇻-🇮🇱 dubultpilsones ģimenes par viņas bojāeju Hamāss teroristiskās organizācijas uzbrukumā Izraēlai. Esam saziņā ar Izraēlas varasiestādēm par notikušo traģēdiju.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) October 15, 2023
Visdziļākā līdzjūtība ģimenei un tuvajiem cilvēkiem!
Напомним, армия обороны Израиля объявила, что после мобилизации сотен тысяч резервистов готовится к атаке на ХАМАС с воздуха, моря и суши.
Сотни боевиков ХАМАС 7 октября проникли в израильские населенные пункты рядом с сектором Газа и начали убивать местных жителей. Всего в результате атаки погибло более 1300 жителей Израиля, еще около 150 человек были взяты в плен. Израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны и пообещали в ответ на нападение уничтожить ХАМАС.
На протяжении следующей недели ЦАХАЛ наносил удары по объектам радикального движения в секторе Газа. ХАМАС также обстреливал территорию Израиля. По данным израильской армии на 14 октября, в результат ударов были убиты более 1000 боевиков ХАМАС. Палестинская сторона заявила, что в результате обстрелов погибли более 2 тысяч человек.
Фото: нападение ХАМАС на Израиль
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