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МИД подтвердил, что в Израиле погибла подданная Латвии

rus.tvnet.lv
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Израильские медики
Израильские медики Фото: Gil Cohen-Magen

В Израиле погибла подданная Латвии, посольству Латвии в Израиле сообщили близкие.

Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел (МИД). Кроме того в МИДе сообщили, что у погибшей было два гражданства: Латвии и Израиля.

Свои соболезнования высказал министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

Напомним, армия обороны Израиля объявила, что после мобилизации сотен тысяч резервистов готовится к атаке на ХАМАС с воздуха, моря и суши.

Сотни боевиков ХАМАС 7 октября проникли в израильские населенные пункты рядом с сектором Газа и начали убивать местных жителей. Всего в результате атаки погибло более 1300 жителей Израиля, еще около 150 человек были взяты в плен. Израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны и пообещали в ответ на нападение уничтожить ХАМАС.

На протяжении следующей недели ЦАХАЛ наносил удары по объектам радикального движения в секторе Газа. ХАМАС также обстреливал территорию Израиля. По данным израильской армии на 14 октября, в результат ударов были убиты более 1000 боевиков ХАМАС. Палестинская сторона заявила, что в результате обстрелов погибли более 2 тысяч человек.

Фото: нападение ХАМАС на Израиль

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