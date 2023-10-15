фото ⟩ На Центральном рынке прошла акция против торговли людьми

Во время мероприятия в фургоне грузовика находились добровольцы, символизирующие жертв принудительного труда. В свою очередь интервьюеры беседовали с прохожими.

В свою очередь в среду, 18 октября, во всем Евросоюзе будет отмечаться день борьбы с торговлей людьми. В этот день общество "Приют "Безопасный дом" проведет пресс-завтрак, который состоится в помещениях общества по улице Лачплеша, 75-1B, с 11 до 12 часов.

На мероприятии будет презентован новый видеоклип, созданный в сотрудничестве с инфлюенсером Байбой Дзелме. Она вместе с обществом в этом году посетила несколько школ Латвии, чтобы поговорить о торговле людьми с подростковой аудиторией. Видеоролик был разработан как инструмент, позволяющий рассказать молодым людям о реальных рисках, связанных с торговлей людьми, в понятной и доступной для них форме.

Несмотря на то, что в Латвии предпринимается множество профилактических мер, в обществе "Приют "Безопасный дом" ежегодно проходят реабилитацию более 20 жертв торговли людьми. В сети торговцев людьми попадают самые разные люди - независимо от возраста, пола, расы, уровня образования и происхождения. У каждого из нас есть свои уязвимые места, и, к сожалению, торговцы людьми используют их, подчеркивает Кикере.