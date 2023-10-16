У границы Беларуси установят обширные ограничения воздушного пространства

Ограничения на использование воздушного пространства вступили в силу в полночь на 16 октября и будут действовать до 31 декабря.

При этом CAA подчеркивает, что ограничения на использование воздушного пространства установлены от Лаудери в приграничной зоне России до Медуми в приграничной зоне Литвы, включая такие населенные пункты, как Дагда, Краслава и часть Даугавпилса.

Ограничения установлены на высоте до 2895 метров.

В CAA пояснили, что ограничения необходимы для того, чтобы на латвийско-белорусской границе успешно можно было обеспечить беспрепятственное выполнение задач Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, связанных с использованием пилотируемой авиации и беспилотных воздушных судов.

При этом в CAA напомнили, что беспилотным воздушным судам, или дронам, не связанным с НВС, запрещено использовать воздушное пространство, если не получено согласование для выполнения полета. Полеты можно согласовать по меньшей мере за один рабочий день заранее с НВС.