У границы Беларуси установят обширные ограничения воздушного пространства

"Агентство гражданской авиации" (CAA) разрешило ввести широкие ограничения на использование воздушного пространства вблизи латвийско-белорусской границы, сообщили представители CAA.
Ограничения на использование воздушного пространства вступили в силу в полночь на 16 октября и будут действовать до 31 декабря.
При этом CAA подчеркивает, что ограничения на использование воздушного пространства установлены от Лаудери в приграничной зоне России до Медуми в приграничной зоне Литвы, включая такие населенные пункты, как Дагда, Краслава и часть Даугавпилса.
Ограничения установлены на высоте до 2895 метров.
В CAA пояснили, что ограничения необходимы для того, чтобы на латвийско-белорусской границе успешно можно было обеспечить беспрепятственное выполнение задач Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, связанных с использованием пилотируемой авиации и беспилотных воздушных судов.
При этом в CAA напомнили, что беспилотным воздушным судам, или дронам, не связанным с НВС, запрещено использовать воздушное пространство, если не получено согласование для выполнения полета. Полеты можно согласовать по меньшей мере за один рабочий день заранее с НВС.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!