За участие в строительстве Крымского моста оштрафована голландская компания

Расследование было начато в 2017 году после того, как голландская газета De Gelderlander раскрыла причастность компаний к строительству моста.

"Действия компаний подорвали цель и эффективность международных санкций. Крымский мост был построен частично с использованием знаний и опыта Нидерландов", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Расследование показало, что голландские компании и частные лица проектировали и поставляли необходимые детали техники и оборудования для строительства моста, а также оказывали техническую помощь как в Нидерландах, так и на объекте в рамках этих поставок. Названия оштрафованных компаний прокуратура не раскрыла.

В конечном итоге дело было урегулировано во внесудебном порядке. Компании были оштрафованы на общую сумму 160 000 евро, а восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов. Прокуратура также конфисковала прибыль одной компании на сумму 71 330 евро.

Принимая решение, прокуратура учитывала максимальные на тот момент размеры штрафов за нарушение санкций, масштабы деятельности компаний и тот факт, что с момента нарушений прошло несколько лет.

Иса Юсибов, старший докладчик по вопросам внешней политики и оборонной политики голландского парламента, раскритиковал решение прокуратуры как слишком мягкое в отношении подобных нарушений на платформе Х, добавив, что прокуратура, похоже, ошиблась.

Россия построила мост после незаконной аннексии Крыма в 2014 году, чтобы соединить оккупированный украинский полуостров с материковой частью России.

Европейский Союз (ЕС) впервые ввел санкции против России после оккупации Крыма в 2014 году, а после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году значительно ужесточил их.

Несколько недель назад чиновник Минобороны Нидерландов был задержан за обход санкций против России путем поставок в эту страну запасных частей для самолетов через третьи страны.