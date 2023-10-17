3 декабря в Риге состоится шоу иллюзиониста Аарона Кроу

Аарон Кроу - всемирно известный мастер ментальной магии, фокусник и исполнитель опасных трюков. Он стал известен благодаря выступлениям в Le Plus Grand Cabaret du Monde и America's Got Talent 2018 . Он - самый просматриваемый иллюзионист в YouTube, видео которого набрали более 500 миллионов просмотров.

Аарон Кроу гастролировал с некоторыми из крупнейших постановок мира и выступал на Бродвее, в лондонском Вест-Энде и в знаменитом Сиднейском оперном театре.

За свои достижения Аарон Кроу получил множество престижных наград, таких как Le Mandraque d’Or (Золотая мандрага), The International Brand Personality Award (международная награда за индивидуальность бренда), а также титул чемпиона мира по ментализму.

О шоу

Фото: Пресс-фото

"FearLess (бесстрашный) - это интерактивное семейное шоу, в котором зрители становятся звездами вечера. Захватывающее зрелище, сочетающее в себе напряжение, волшебство и вкус победы с расширением возможностей.

Этот спектакль не просто драматичен - в нем есть драматургия. Кроу одновременно сумасшедший и гений, но, прежде всего, он непревзойденный артист.

Аарон Кроу бесстрашный или просто сумасшедший? После просмотра шоу можно с уверенностью сказать, что он и то, и другое. Но в большей степени, чем "Бесстрашный", Кроу является мастером невербального напряжения. Он остается немым на протяжении всего шоу и тем самым устраняет любой барьер общения со своей аудиторией. Такому исполнителю не нужны слова, когда его действия кричат так громко.

ААРОН Кроу, возможно, и бесстрашен, но многие в его аудитории содрогаются от увиденного", - пишут организаторы мероприятия.

Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.