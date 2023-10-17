В рамках RFW пройдет панельная дискуссия на тему важности циркулярной экономики в моде

Балтийская федерация моды и универмаг Stockmann организуют панельную дискуссию с участием признанных экспертов из Скандинавии и Балтии о значимости устойчивого производства в индустрии моды, которая состоится 23 октября в помещениях Forum Cinemas.
В то время как на первый план выходит забота о сохранении ресурсов планеты, циркулярная экономика или, как ее еще называют, устойчивое производство, играет всё более важную роль, в частности - в обороте текстильной продукции. Данный факт подтверждает ежегодный отчет о моде за прошлый год. На повестке панельной дискуссии RFW темы, связанные с вызовами отрасли, использование экологически чистых волокон при производстве, устойчивое потребление и оборот текстиля в странах Северной Европы и Балтии.
"Негативное влияние текстильной промышленности на экологию в мире и в Латвии продолжает увеличиваться. Мы призываем представителей индустрии моды быть ответственными и внедрять в свою бизнес-деятельность принципы устойчивого развития - создавать качественную, долговечную продукцию и брать на себя ответственность за ее полный жизненный цикл. Одежда и обувь после использования становятся отходами, поэтому стоит обратить особенное внимание на создание качественного продукта с максимально длительным жизненным циклом, подключить соответствующий маркетинг и не пренебрегать этикой продаж", - комментирует Солвейга Грисле, член правления AJ Power Recycling, официального партнера RFW по устойчивому развитию.
"Цель экономики замкнутого цикла - уменьшить воздействие производственных отходов на планету путем содействия более устойчивому и эффективному использованию ресурсов и сокращению количества отходов. Это означает, что продукты должны быть долговечными (в том числе с эмоциональной точки зрения), поддающимися ремонту и вторичной переработке, а также должны быть созданы системы для сбора, сортировки, повторного использования и переработки продуктов в конце их жизненного цикла", - дополняет Керли Кант-Хвасс, эксперт по устойчивому развитию из Эстонии.
Панельная дискуссия "Важность циркулярной экономики в индустрии моды" пройдет 23 октября с 13:00 до 15:30 в помещениях Forum Cinemas. Билеты доступны на сайте forumcinemas.lv.
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