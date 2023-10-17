В рамках RFW пройдет панельная дискуссия на тему важности циркулярной экономики в моде

В то время как на первый план выходит забота о сохранении ресурсов планеты, циркулярная экономика или, как ее еще называют, устойчивое производство, играет всё более важную роль, в частности - в обороте текстильной продукции. Данный факт подтверждает ежегодный отчет о моде за прошлый год. На повестке панельной дискуссии RFW темы, связанные с вызовами отрасли, использование экологически чистых волокон при производстве, устойчивое потребление и оборот текстиля в странах Северной Европы и Балтии.