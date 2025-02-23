Вс, 23.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

Ищите себя Насколько пикантной была первая конференция интимности в Латвии Intimitātes IQ?

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

22 февраля в кинотеатре Splendid Palace прошла первая в Латвии конференция, посвященная важным аспектам интимности, отношений и сексуальности. Цель Intimitātes IQ - способствовать открытой и содержательной дискуссии на темы, которые влияют на благополучие и отношения на всех этапах жизни. Модератором конференции выступила Мара Слейя.

В мероприятии приняли участие эксперты в области психологии, отношений и сексуального здоровья, которые поделились своими знаниями и практическими советами. Были затронуты такие темы, как общение в отношениях, изучение сексуальности, а также важность физического и эмоционального здоровья для интимной жизни.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх