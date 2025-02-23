22 февраля в кинотеатре Splendid Palace прошла первая в Латвии конференция, посвященная важным аспектам интимности, отношений и сексуальности. Цель Intimitātes IQ - способствовать открытой и содержательной дискуссии на темы, которые влияют на благополучие и отношения на всех этапах жизни. Модератором конференции выступила Мара Слейя.
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Ищите себя ⟩ Насколько пикантной была первая конференция интимности в Латвии Intimitātes IQ?
В мероприятии приняли участие эксперты в области психологии, отношений и сексуального здоровья, которые поделились своими знаниями и практическими советами. Были затронуты такие темы, как общение в отношениях, изучение сексуальности, а также важность физического и эмоционального здоровья для интимной жизни.