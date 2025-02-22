Уехать в Германию было не "выбором" или "взвешенным решением", а шагом отчаяния, так как в Латвии она уже ходила по краю пропасти. Не потому, что жизнь испортила зависимость или болезнь, а потому, что, будучи не такой как все, она не могла найти нормально оплачиваемую работу. И еще - уезжая в Германию, она гналась за мечтой сменить пол и стать "нормальной женщиной", сего в Латвии сделать не удавалось. Сейчас Линда готовится сделать самый важный шаг в своей жизни.