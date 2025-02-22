Таинственная лица, сладкая куколка. В своих композициях и видео она воплощает все мировые стереотипы женственности. Феминистки могут лишь вздыхать. Пускай! Линда Шулце, по-прежнему все еще мужчина по латвийскому паспорту, сделала все, чтобы быть красивой - вставила грудные импланты, сделала липосакцию, чтобы была талия, приподняла веки, чтобы лицо было более женственным. Все это, занимаясь тяжелой физической работой в Германии, где ее в официальных документах называют "Фрау". Самый чудовищный ночной кошмар, от которого Линда просыпается в поту - у нее нет груди!
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