Латвийская художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере скончалась. Об этом сообщили ее родственники, передает LSM.
Скончалась художница Эдите Паулс-Вигнере, сестра Раймонда Паулса
Эдите Паулс-Вигнере родилась 16 сентября 1939 года в Риге. Окончила Рижскую среднюю школу прикладного искусства в 1962 году и отделение текстильного искусства Латвийской художественной академии в 1968 году.
Эдите Паулс-Вигнере - одна из ведущих, талантливейших и самых популярных латвийских художниц по текстилю.
В октябре 2014 года она была награждена орденом "Три звезды" III степени, а в 2023 году получила премию Пурвитиса за жизненные достижения.
Ее старший брат - композитор Раймонд Паулс.
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