Вс, 23.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Скончалась художница Эдите Паулс-Вигнере, сестра Раймонда Паулса

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Эдите Паулс-Вигнере
Эдите Паулс-Вигнере Фото: Zane Bitere / LETA

Латвийская художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере скончалась. Об этом сообщили ее родственники, передает LSM.

Эдите Паулс-Вигнере родилась 16 сентября 1939 года в Риге. Окончила Рижскую среднюю школу прикладного искусства в 1962 году и отделение текстильного искусства Латвийской художественной академии в 1968 году.

Эдите Паулс-Вигнере - одна из ведущих, талантливейших и самых популярных латвийских художниц по текстилю.

В октябре 2014 года она была награждена орденом "Три звезды" III степени, а в 2023 году получила премию Пурвитиса за жизненные достижения.

Ее старший брат - композитор Раймонд Паулс.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх