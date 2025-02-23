Скончалась художница Эдите Паулс-Вигнере, сестра Раймонда Паулса

Эдите Паулс-Вигнере родилась 16 сентября 1939 года в Риге. Окончила Рижскую среднюю школу прикладного искусства в 1962 году и отделение текстильного искусства Латвийской художественной академии в 1968 году.

Эдите Паулс-Вигнере - одна из ведущих, талантливейших и самых популярных латвийских художниц по текстилю.

В октябре 2014 года она была награждена орденом "Три звезды" III степени, а в 2023 году получила премию Пурвитиса за жизненные достижения.

Ее старший брат - композитор Раймонд Паулс.

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