"Время судиться!": самая известная женская пара Латвии намерена получить статус семьи

Фитнес-тренеры и инфлюенсеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме недавно вернулись после медового месяца и сейчас решились на еще один ответственный шаг. Они готовы судиться за получение статуса семьи.
Они полны решимости и будут бороться за то, чтобы однополые пары были признаны судом семьей.
"В планах - судебный процесс по получению семейного статуса. Я не думаю, что это будет сложно, но это займет много времени", - убеждена Дануте.
Обе девушки уверены, что этот статус станет только плюсом для их будущих отношений.
Дануте удалось выяснить, что в первую очередь необходимо связаться с организацией Mozaīka, после чего они обе получат дальнейшие инструкции о том, как действовать дальше.
Как сообщалось, свадьба состоялась 16 сентября в кругу самых близких людей. Мероприятие было организовано довольно нетрадиционно - от свадебной фотосессии и других активностей до вечеринки в стиле "Космическое сафари".
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