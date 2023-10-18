"Время судиться!": самая известная женская пара Латвии намерена получить статус семьи

Они полны решимости и будут бороться за то, чтобы однополые пары были признаны судом семьей.

"В планах - судебный процесс по получению семейного статуса. Я не думаю, что это будет сложно, но это займет много времени", - убеждена Дануте.

Обе девушки уверены, что этот статус станет только плюсом для их будущих отношений.

Дануте удалось выяснить, что в первую очередь необходимо связаться с организацией Mozaīka, после чего они обе получат дальнейшие инструкции о том, как действовать дальше.

Как сообщалось, свадьба состоялась 16 сентября в кругу самых близких людей. Мероприятие было организовано довольно нетрадиционно - от свадебной фотосессии и других активностей до вечеринки в стиле "Космическое сафари".

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