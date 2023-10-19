Депутат Сейма Рихард Колс сломал ногу в вентспилсском научном центре

"Я вроде бы разумный человек, но хотелось показать детям, что я могу достичь этой скорости",

- прокомментировал произошедшее депутат. Однако тормозной путь между знаком "Стоп" и стеной, дополненный мягким матрасом, оказался слишком коротким - практически полтора метра. Чтобы погасить удар, он выставил вперед как руки, так и ноги, в результате чего получил тяжелую травму - перелом кости в двух местах. В распоряжении Рихарда Колса теперь есть и запись с камер видеонаблюдения, на которй запечатлен неудачный забег.

Директор центра Элина Кронькалне пояснила, что цель этого экспоната - продемонстрировать математику и физику: что такое скорость, как рассчитать расстояние и т. д.

"Когда меня доставляли на скорой помощи в больницу, я краем уха слышал комментарии медиков - "Ах, этот случай самый тяжелый за все время работы центра!".

Это наводит депутата на мысль, что его случай - не первый. В произошедшем Рихард Колс никого не винит, так как понимает, что "все сценарии предусмотреть нельзя".

Исследователь информатики и биомеханики LSPA Эдгар Бернанс, комментируя эту ситуацию, указал, что человек всегда может допустить ошибку и не подумать, что нужно останавливаться, поэтому обычно в таких ситуациях предусмотрен тормозной путь, чтобы до матраса у стены вообще не добирались. Неудача скрывается в том, что депутат во время торможения поднял ногу, на которую и пришелся весь удар. Однако его нельзя ни в чем обвинять, так как у каждого срабатывают свои рефлексы - кто-то поворачивается спиной, ударяется, и ничего не происходит, однако у него сработал рефлекс выставить ногу, что тоже является нормальным рефлексом против удара.

Директор центра Элина Кронькалне поясняет, что это один случай на 200 тысяч, и в этом случае экспонат депутату ничего не сделал. В стену встроен пожарный гидрант, поэтому переместить его, чтобы удлинить тормозной путь, было бы сложно. Если бы у этого экспоната находился гид, который что-то объясняет, это, к сожалению, ничего бы не изменило.

В свою очередь, известно, что восстановление после тяжелой травмы займет у Рихарда Колса по меньшей мере полгода.

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