Президент: скажу прямо - в мире хаос

Скажу прямо - в мире хаос, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, открывая "Рижскую конференцию".
Он напомнил, что первая "Рижская конференция" состоялась в 2006 году во время саммита НАТО. Тогда на повестке дня были вопросы, что делать с Афганистаном и какова будет ответственность НАТО.
Ринкевич отметил, что НАТО принял на себя много ответственности за прошедшие годы, но сегодня остается не меньше вызовов. Говоря о нынешней ситуации, глава государства подчеркнул, что хаос царит в Европе и на Ближнем Востоке. Царят беспорядки и неразбериха.
"Непросто найти выход из этой ситуации. Следующий год и для Израиля, и для Украины будет сложным. Он будет сложным и для Европы в целом. Мы должны подумать в том числе о выборах в других странах", - сказал Ринкевич.
Он подчеркнул, что Латвия смогла сохранить единство, поддержку Украине, смогла найти решения различных проблем, с которыми сталкиваются НАТО и Евросоюз (ЕС).
Ринкевич отметил, что сложно конкурировать со вчерашним обращением президента США Джо Байдена в Овальном кабинете, в котором тот призвал поддержать Украину и Израиль. По мнению президента Латвии, Байден обратился не только к американскому народу, но и ко всему миру.
"США взяли на себя обязательства и обязанности как по отношению к Украине и Израилю, так и по отношению к Трансатлантическому союзу и странам Балтии. Это было очень конкретно упомянуто. Это показывает, что даже в темные времена всегда есть какой-то луч надежды", - заявил Ринкевич.
Президент подчеркнул, что Латвия доверяет своим союзникам - американцам, канадцам, британцам. Кроме того, Латвия доверяет своим европейским союзникам и партнерам. По мнению Ринкевича, важно указать, что мы солидарны с Израилем и его борьбой против терроризма, против террористической организации "Хамас".
"Мы понимаем, что ХАМАС не представляет палестинцев. Мы хотим дождаться того, что Палестинская автономия осудит терроризм и найдет решения по этой жестокой "болезни"", - сказал президент.
Ринкевич также подчеркнул, что в подобных сложных обстоятельствах необходимо уважать международное гуманитарное право. Его должны соблюдать все. По замечанию президента, нам всем приходится бороться с двумя вызовами одновременно.
"Украина должна победить Россию, а Израиль должен победить террористов ХАМАС. Мы видим, что существует связь между Россией и Израилем. Мы видим, что Иран посылает беспилотные летательные аппараты и оборудование России, чтобы помочь в ее войне с Украиной", - сказал Ринкевич.
Президент упомянул и о социальных сетях, в которых некоторые выражают восторг, например, русская пропаганда проявляет радость по поводу террористических атак на Израиль. Ринкевич подчеркнул, что именно сейчас важно быть едиными, прилагать совместные усилия в борьбе со сложной ситуацией.
Президент Латвии отметил, что НАТО укрепляет свои позиции. Страны увеличивают расходы на оборону, чтобы достичь желаемых 3% валового внутреннего продукта. Ринкевич подчеркнул, что придется решать вопросы, связанные с оборонным и индустриальным потенциалом.
"Сейчас мы видим развертывание сил союзников в странах Балтии. Растет внимание к устойчивости киберпространства и его укреплению. Мы должны противостоять и новым вызовам - искусственному интеллекту и его использованию для влияния на политические процессы", - сказал президент.
Президент обозначил направления предстоящей работы, прежде всего, полную и постоянную поддержку Украины. Она должна быть и военной, и политической. Ринкевич выразил надежду, что до конца года ЕС даст четкий сигнал Украине и Молдавии о начале переговоров по присоединению к блоку.
Кроме того, по словам Ринкевича, необходимо разработать четкий стратегический путь для вступления Украины в НАТО. Говорить о гарантиях можно, но более сильной позицией будет полноправное членство Украины в НАТО.
"Если мы хотим достичь прочного мира в Европе, нам следует говорить о присоединении Украины к ЕС. Мы также должны бороться с вызовами гибридной войны. Мы ждем результатов расследования инцидента с Balticconnector", - сказал президент.
В-третьих, по мнению Ринкевича, необходимо защищать критически важную инфраструктуру. В случае повреждения стратегически важной инфраструктуры об этом необходимо информировать НАТО. Президент отметил, что нужно выяснить, виновна ли Россия в повреждении кабеля связи между Эстонией и Финляндией, с учетом присутствия российских кораблей в Балтийском море в соответствующий момент.
"Латвия, Литва, Эстония и Польша сталкиваются с миграцией, используемой в качестве гибридного оружия. Мы должны решать не только вопрос физической безопасности границы с Россией и Беларусью. Мы должны решать вопросы защиты границ на политическом и юридическом уровнях", - заявил президент.
Президент подчеркнул, что вызовов много, но никто не мог спрогнозировать жестокие нападения на Израиль. Ринкевич обратил внимание на то, что в Европе есть регионы, которые вызовут дополнительные проблемы, если оставлять их без внимания.
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