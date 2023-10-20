Президент: скажу прямо - в мире хаос

Президент Латвии отметил, что НАТО укрепляет свои позиции. Страны увеличивают расходы на оборону, чтобы достичь желаемых 3% валового внутреннего продукта. Ринкевич подчеркнул, что придется решать вопросы, связанные с оборонным и индустриальным потенциалом.

"Сейчас мы видим развертывание сил союзников в странах Балтии. Растет внимание к устойчивости киберпространства и его укреплению. Мы должны противостоять и новым вызовам - искусственному интеллекту и его использованию для влияния на политические процессы", - сказал президент.

Президент обозначил направления предстоящей работы, прежде всего, полную и постоянную поддержку Украины. Она должна быть и военной, и политической. Ринкевич выразил надежду, что до конца года ЕС даст четкий сигнал Украине и Молдавии о начале переговоров по присоединению к блоку.

Кроме того, по словам Ринкевича, необходимо разработать четкий стратегический путь для вступления Украины в НАТО. Говорить о гарантиях можно, но более сильной позицией будет полноправное членство Украины в НАТО.

"Если мы хотим достичь прочного мира в Европе, нам следует говорить о присоединении Украины к ЕС. Мы также должны бороться с вызовами гибридной войны. Мы ждем результатов расследования инцидента с Balticconnector", - сказал президент.

В-третьих, по мнению Ринкевича, необходимо защищать критически важную инфраструктуру. В случае повреждения стратегически важной инфраструктуры об этом необходимо информировать НАТО. Президент отметил, что нужно выяснить, виновна ли Россия в повреждении кабеля связи между Эстонией и Финляндией, с учетом присутствия российских кораблей в Балтийском море в соответствующий момент.

"Латвия, Литва, Эстония и Польша сталкиваются с миграцией, используемой в качестве гибридного оружия. Мы должны решать не только вопрос физической безопасности границы с Россией и Беларусью. Мы должны решать вопросы защиты границ на политическом и юридическом уровнях", - заявил президент.

Президент подчеркнул, что вызовов много, но никто не мог спрогнозировать жестокие нападения на Израиль. Ринкевич обратил внимание на то, что в Европе есть регионы, которые вызовут дополнительные проблемы, если оставлять их без внимания.