"Закончились даже мешки для трупов". Что нужно жителям заблокированного сектора Газа

Почему Газа не может получить самое необходимое?

После внезапного нападения боевиков ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября, израильские власти приостановили поставки воды, электричества, топлива и продовольствия в сектор Газа.

Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что до тех пор, пока боевики ХАМАС не освободят взятых в заложники мирных жителей (по данным ЦАХАЛ, их более 200 человек), Израиль не снимет блокаду с сектора Газа.

«Там не будет электричества, продовольствия и топлива — все будет закрыто», — ранее отметил глава Минобороны Израиля.

Между Израилем и сектором Газа есть продовольственный коридор Керем-Шалом и пешеходный КПП Эрез: оба они сейчас закрыты на неопределенный срок.

Фото: BBC

КПП Рафах – единственный погранпереход в Газе, который не контролируется Израилем. Открывать и закрывать его могут власти Египта. Охрану и режим пропуска на этом погранпереходе осуществляют египетские пограничники с одной стороны и силы ХАМАС — с другой.

Однако после начала войны Египет также закрыл переход, объясняя это соображениями безопасности. Кроме того, в результате израильских бомбардировок была повреждена автомобильная дорога, которую сейчас ремонтирует египетская техника.

После того как трассу починят, через КПП Рафах уже в пятницу, возможно, смогут приехать 20 грузовиков с гуманитарной помощью, передает корреспондент Би-би-си в Израиле Том Бейтман.