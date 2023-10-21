"Закончились даже мешки для трупов". Что нужно жителям заблокированного сектора Газа

За последние две недели, после начала войны ХАМАС с Израилем, сектор Газа «превратился в кромешный ад», заявляют в ООН. Палестинцам критически не хватает еды, воды и лекарств, а грузовики с гуманитарной помощью остаются на границе с Египтом и ждут разрешения ее пересечь.
«Время уходит. Прошло почти две недели. Две очень долгие недели БАПОР не могло доставить никаких грузов в Газу», — рассказала в интервью Би-би-си Джульетта Тума из агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).
Согласно последним данным палестинского министерства здравоохранения (этот орган подконтролен ХАМАС), в Газе в результате бомбардировок погибли более 3700 палестинцев, в основном мирные жители.
ООН охарактеризовала ситуацию в секторе Газа как «запредельно катастрофическую» и потребовала снятия блокады, введенной Израилем после нападения ХАМАС.
На контрольно-пропускном пункте Рафах на границе с Египтом остаются более 100 грузовиков с гуманитарной помощью.
Переход, который контролируют египтяне, пока закрыт, но США и Египет в ночь на четверг объявили, что первые грузовики с могут отправиться в сектор Газа уже в пятницу.
Ожидается, что в Газу смогут войти только 20 грузовых машин. Однако ООН считает, что для оказания помощи 2,4 млн перемещенных палестинцев необходимо, чтобы в Газу въезжали более сотни грузовиков с продовольствием и вещами первой необходимости в день.
Почему Газа не может получить самое необходимое?
После внезапного нападения боевиков ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября, израильские власти приостановили поставки воды, электричества, топлива и продовольствия в сектор Газа.
Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что до тех пор, пока боевики ХАМАС не освободят взятых в заложники мирных жителей (по данным ЦАХАЛ, их более 200 человек), Израиль не снимет блокаду с сектора Газа.
«Там не будет электричества, продовольствия и топлива — все будет закрыто», — ранее отметил глава Минобороны Израиля.
Между Израилем и сектором Газа есть продовольственный коридор Керем-Шалом и пешеходный КПП Эрез: оба они сейчас закрыты на неопределенный срок.
КПП Рафах – единственный погранпереход в Газе, который не контролируется Израилем. Открывать и закрывать его могут власти Египта. Охрану и режим пропуска на этом погранпереходе осуществляют египетские пограничники с одной стороны и силы ХАМАС — с другой.
Однако после начала войны Египет также закрыл переход, объясняя это соображениями безопасности. Кроме того, в результате израильских бомбардировок была повреждена автомобильная дорога, которую сейчас ремонтирует египетская техника.
После того как трассу починят, через КПП Рафах уже в пятницу, возможно, смогут приехать 20 грузовиков с гуманитарной помощью, передает корреспондент Би-би-си в Израиле Том Бейтман.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Каире, заявил, что запланированные на пятницу поставки облегчат, как он сказал, колоссальную человеческую боль и страдания.
Гутерриш сам приехал на переход Рафах, чтобы лично попросить немедленно впустить в Газу грузовики с гуманитарной помощью.
Ранее власти Израиля заявили, что не будут препятствовать прохождению грузов из Египта в Газу, если речь идет исключительно о медикаментах и продовольствии.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил Би-би-си, что, с точки зрения Египта, «переходной пункт Рафах с нашей стороны официально открыт». При этом он отметил, что переход стал небезопасным из-за бомбардировок.
«То, что происходит сейчас в секторе Газа, — это попытка заставить мирных жителей эмигрировать в Египет и искать там убежище, а этого нельзя допустить», — ранее отметил президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.
Власти Египта также опасаются проникновения на свою территорию исламистских боевиков.
Кроме того, сотни палестинцев с зарубежными паспортами с конца прошлой недели ждут, когда КПП Рафах заработает и они смогут попасть на территорию Египта.
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Кто поставляет помощь сектору Газа?
ООН уже направила в сектор Газа три тысяч тонн грузов с гуманитарной помощью — сейчас они находятся на КПП Рафах.
В ответ на срочную просьбу о помощи базирующийся в Дубае фонд «Международный гуманитарный город» открыл воздушный мост для доставки предметов первой необходимости в международный аэропорт Эль-Ариш на севере Египта.
Генеральный комиссар агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филипп Лазарини заявил, что в Газе «разворачивается беспрецедентная гуманитарная катастрофа», и без неотложных поставок гуманитарной помощи жизненно необходимые запасы вскоре иссякнут.
Во время своего недавнего визита в Тель-Авив президент США Джо Байден анонсировал выделение гуманитарной помощи палестинцам на сумму 100 млн долларов.
По словам Мохсен Сархан из Египетского продовольственного банка, на КПП Рафах застряло 120 грузовиков с гуманитарной помощью.
«Мы очень злы, потому что знаем, что у людей там закончилась вода, у них даже закончились мешки для трупов», — сказал он Би-би-си.
Вода и топливо
До блокады со стороны Израиля топливо поступало в сектор Газа по трубопроводу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом и финансировалось за счёт Катара.
Это обеспечивало снабжение единственной электростанции в Газе, которая потребляла около 600 тыс. литров горючего в день (сейчас электростанция прекратила работу).
Представитель управления топливного обеспечения Газы Халед Мохареб заявил, что прекращение снабжения равносильно «всеобщей казни жителей Газы и полному параличу жизни».
Газа испытывала перебои с электроэнергией и до начала войны. По данным ООН, жилые дома получали электричество в среднем около 13 часов в день.
Чтобы справляться с перебоями в поставках электроэнергии, поставщики услуг и жители также прибегают к резервным генераторам. Однако они работают ненадежно из-за зависимости от дефицитного топлива и нехватки запчастей (на их импорт распространяются ограничения, поскольку Израиль классифицирует их как детали двойного назначения).
95% жителей Газы не имеют доступа к чистой воде. Согласно ВОЗ, в среднем на одного человека необходимо 100 литров воды для ежедневного пользования (включая готовку и мытье).
До начала войны в Газе этот показатель составлял 87 литров, из которых только 27 литров пригодны для употребления людьми.
По данным ВОЗ, на данный момент на одного жителя Газы приходится лишь около трех литров воды в день.
Находящийся в Газе доктор Гассан Абу-Ситта рассказал Би-би-си, что давления воды недостаточно для обеспечения работы части оборудования. Абу-Ситта написал в соцсети X (бывший твиттер), что для лечения бактериальных инфекций используется «уксус из уличной лавки».
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.