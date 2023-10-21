Фактчек DW: Фейки об ударе по больнице в Газе

DW фактчек: Это ложь

В качестве "доказательства" этой версии используется скриншот поста, который якобы был опубликован в Facebook аккаунте ЦАХАЛ (армии Израиля) на арабском языке и позже был удален. Написанное в нем в переводе означает: "Из-за нехватки медицинского оборудования и медицинского персонала было решено бомбардировать баптистскую больницу в Газе и путем эвтаназии подарить им смерть".

Фейковый пост якобы от имени ЦАХАЛ Фото: x

Этот скриншот быстро распространился в различных медиа и многочисленных аккаунтах, кроме прочего - в аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) палестинского новостного агентства Quds News Network и Reddit. Его перепостили более 100 000 раз.

На самом деле ЦАХАЛ с 2011 года имеет свои аккаунты в Facebook на иврите и английском, а также на арабском языках. Все эти аккаунты помечены белой галочкой на голубом фоне, что показывает, что они действительно принадлежат Минобороны Израиля. Официальная страница ЦАХАЛ в Сети также дает ссылку на эти аккаунты.

Но Facebook-аккаунт, на котором был опубликован скриншот, не имеет такой галочки и его название отличается от официального аккаунта ЦАХАЛ. Порталу фактчекинга Check your facts, который входит в International Fact-Checking Network, пресс-секретарь ЦАХАЛ подтвердил, что этот аккаунт не принадлежит Армии обороны Израиля.

Видео как доказательства того, чья была ракета