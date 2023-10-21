Цель Израиля: победа над ХАМАС и разрыв всех связей с сектором Газа

Израильские власти дали понять, что долгосрочной целью его военной кампании в секторе Газа является разрыв всех связей с этой территорией.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только ХАМАС будет побежден, Израиль снимет с себя «ответственность за жизнь в секторе Газа».
До конфликта Израиль обеспечивал большую частью энергетических потребностей Газы и контролировал импорт на эту территорию.
Заявление было сделано в то время, когда Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, а помощь по-прежнему заблокирована на границе с Египтом.
Эти бомбардировки являются ответом на нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которых по меньшей мере 1400 человек были убиты и 203 взяты в заложники. Израиль заявляет, что готов начать сухопутное наступление.
В пятницу Йоав Галлант сообщил парламентскому комитету, что первый этап кампании был направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС.
Он добавил, что израильские силы затем начнут «операции с меньшей интенсивностью» по ликвидации «очагов сопротивления».
Третий этап, по его словам, "потребует снятия с Израиля ответственности за жизнь в секторе Газа и создания новой реальности безопасности для граждан Израиля".
Хотя Израиль вывел войска из сектора Газа в 2005 году, ООН рассматривает этот сектор – наряду с Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом – как оккупированную землю и считает, что Израиль несет ответственность за основные нужды своего населения.
Раньше Израиль разрешал жителям Газы пересекать границу, чтобы они могли попасть на работу. Он также контролировал импорт оружия на территорию, чтобы предотвратить его попадание в руки ХАМАС.
После терактов 7 октября Израиль прекратил подачу электроэнергии, а также поставки продуктов питания и медикаментов. ООН называет ситуацию там «за рамками катастрофической».
США и Египет достигли соглашения, позволяющего начать поставки некоторых товаров для оказания помощи 2,2 млн жителей Газы.
Ожидалось, что первоначальный конвой из 20 грузовиков въедет на юг Газы через пограничный переход Рафах в пятницу, но фуры все еще стоят на египетской стороне.
Между тем, гуманитарные организации заявляют, что жителям Газы требуется гораздо больше помощи.
В пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил КПП Рафах и вновь попросил пропустить на территорию Газы грузовики с гуманитарной помощью.
«Эти грузовики — не просто грузовики, они являются жизненной артерией, они определяют жизнь и смерть для многих людей в секторе Газа», — сказал он.
«Что нам нужно сделать, так это дать им возможность двигаться вперед», — отметил Генсек ООН.
Тем временем глава Палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил, что присоединится к нескольким мировым лидерам на саммите в Каире в субботу, целью которого является достижение прекращения огня.
Мероприятие, организованное президентом Египта Абдулом Фаттахом Сиси, будет включать переговоры о попытках положить конец израильско-палестинскому конфликту на основе решения о создании двух государств.
Среди участников будут Антониу Гутерриш и представители ЕС, а также нескольких арабских и европейских стран.