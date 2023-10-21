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Цель Израиля: победа над ХАМАС и разрыв всех связей с сектором Газа

BBC News Русская служба
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BBC
Израильские войска готовы к наземному наступлению
Израильские войска готовы к наземному наступлению Фото: BBC News

Израильские власти дали понять, что долгосрочной целью его военной кампании в секторе Газа является разрыв всех связей с этой территорией.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только ХАМАС будет побежден, Израиль снимет с себя «ответственность за жизнь в секторе Газа».

До конфликта Израиль обеспечивал большую частью энергетических потребностей Газы и контролировал импорт на эту территорию.

Заявление было сделано в то время, когда Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, а помощь по-прежнему заблокирована на границе с Египтом.

Эти бомбардировки являются ответом на нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которых по меньшей мере 1400 человек были убиты и 203 взяты в заложники. Израиль заявляет, что готов начать сухопутное наступление.

В пятницу Йоав Галлант сообщил парламентскому комитету, что первый этап кампании был направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС.

Он добавил, что израильские силы затем начнут «операции с меньшей интенсивностью» по ликвидации «очагов сопротивления».

Третий этап, по его словам, "потребует снятия с Израиля ответственности за жизнь в секторе Газа и создания новой реальности безопасности для граждан Израиля".

Хотя Израиль вывел войска из сектора Газа в 2005 году, ООН рассматривает этот сектор – наряду с Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом – как оккупированную землю и считает, что Израиль несет ответственность за основные нужды своего населения.

Израильские авиаудары по сектору Газа
Израильские авиаудары по сектору Газа Фото: EPA

Раньше Израиль разрешал жителям Газы пересекать границу, чтобы они могли попасть на работу. Он также контролировал импорт оружия на территорию, чтобы предотвратить его попадание в руки ХАМАС.

После терактов 7 октября Израиль прекратил подачу электроэнергии, а также поставки продуктов питания и медикаментов. ООН называет ситуацию там «за рамками катастрофической».

США и Египет достигли соглашения, позволяющего начать поставки некоторых товаров для оказания помощи 2,2 млн жителей Газы.

Ожидалось, что первоначальный конвой из 20 грузовиков въедет на юг Газы через пограничный переход Рафах в пятницу, но фуры все еще стоят на египетской стороне.

Между тем, гуманитарные организации заявляют, что жителям Газы требуется гораздо больше помощи.

В пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил КПП Рафах и вновь попросил пропустить на территорию Газы грузовики с гуманитарной помощью.

«Эти грузовики — не просто грузовики, они являются жизненной артерией, они определяют жизнь и смерть для многих людей в секторе Газа», — сказал он.

«Что нам нужно сделать, так это дать им возможность двигаться вперед», — отметил Генсек ООН.

Контекст
Контекст Фото: BBC

Тем временем глава Палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил, что присоединится к нескольким мировым лидерам на саммите в Каире в субботу, целью которого является достижение прекращения огня.

Мероприятие, организованное президентом Египта Абдулом Фаттахом Сиси, будет включать переговоры о попытках положить конец израильско-палестинскому конфликту на основе решения о создании двух государств.

Среди участников будут Антониу Гутерриш и представители ЕС, а также нескольких арабских и европейских стран.

BBC
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