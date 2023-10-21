Цель Израиля: победа над ХАМАС и разрыв всех связей с сектором Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только ХАМАС будет побежден, Израиль снимет с себя «ответственность за жизнь в секторе Газа».

До конфликта Израиль обеспечивал большую частью энергетических потребностей Газы и контролировал импорт на эту территорию.

Заявление было сделано в то время, когда Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, а помощь по-прежнему заблокирована на границе с Египтом.

Эти бомбардировки являются ответом на нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которых по меньшей мере 1400 человек были убиты и 203 взяты в заложники. Израиль заявляет, что готов начать сухопутное наступление.

В пятницу Йоав Галлант сообщил парламентскому комитету, что первый этап кампании был направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС.

Он добавил, что израильские силы затем начнут «операции с меньшей интенсивностью» по ликвидации «очагов сопротивления».

Третий этап, по его словам, "потребует снятия с Израиля ответственности за жизнь в секторе Газа и создания новой реальности безопасности для граждан Израиля".