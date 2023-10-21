Видео ⟩ "Я не понимаю смысла!": почему мы до сих пор переходим на зимнее время?

Идея перехода на летнее время была выдвинута еще в 18-ом веке. Впервые она была реализована в Великобритании в 1908 году. В Латвии мы переводим стрелки часов на час назад с 1981 года.

Люди, с которыми передача поговорила в Риге, расходятся во мнении, стоит ли прекращать переводить время.

Ренате считает, что отменять переход на зимнее время не нужно. Хоть ей и нравится, чтобы было подольше светло, женщина не испытывает большого дискомфорта. Марцис, напротив, считает, что пора прекратить переводить часы, он не понимает, какой в этом смысл.

"Я не понимаю смысла!" - сказал Марцис.

Единственные страны в Европе, которые не переходят на летнее время, - это Россия, Исландия, Беларусь и Турция.

Хотя в 2019 году Еврокомиссия выступила с предложением перейти на общее время, однако, когда началась пандемия Covid-19, дискуссии прекратились и общее видение достигнуто не было.