США просят Израиль не наносить крупные удары по "Хезболлах"

В администрации США призывают Израиль не наносить по ливанской исламистской группировке "Хезболлах", поддерживаемой Ираном, крупные удары, чтобы тем самым избежать втягивания ее в войну между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Об этом сообщила вечером в пятницу, 20 октября, американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на официальные лица в США и Израиле.

По ее данным, в ходе переговоров, состоявшихся ранее на этой неделе во время визитов госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Джо Байдена в Израиль, американские чиновники предостерегли израильских коллег от того, чтобы их действия против "Хезболлах" на севере страны и против террористов ХАМАС в секторе Газа на юге не предоставили "Хезболлах" "легкого предлога для вступления в войну".

В Вашингтоне считают, что если Израиль будет вести войну на два фронта, то в конфликт могут быть втянуты как США, так и Иран, поддерживающий боевиков "Хезболлах". По словам собеседников NYT, американские чиновники опасались, что Израиль нанесет превентивный удар по "Хезболлах". Одним из главных сторонников этого шага был израильский министр обороны Йоав Галант, считавший, что "Хезболлах" представляет еще более серьезную угрозу, нежели ХАМАС, и выступавший за то, чтобы основные военные усилия Израиля были сосредоточены именно на этой ливанской группировке. Однако, по информации NYT, премьер-министр Биньямин Нетаньяху не поддержал идею упреждающего нападения, а также воздерживается от масштабного удара по "Хезболлах" в ответ на продолжающиеся обстрелы со стороны Ливана.