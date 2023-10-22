The Insider: Разведка РФ совершала взрывы в ЕС с 2011 года

Журналисты сообщают, что Аверьянов и его подчиненные, среди которых был Анатолий Чепига (позже он стал одним из предполагаемых отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери) в октябре 2011-го проникли в Чехии на склад недалеко от деревни Врбетице, где хранились закупленные EMCO 6 тысяч снарядов, предназначенных для отправки в Болгарию. Там они установили дистанционно управляемые взрывные устройства в комплекте боеприпасов, а после их прибытия на склад в Ловнидоле подорвали их. Результатом стал масштабный пожар, бушевавший несколько дней, пишет The Insider.

Новые взрывы в Болгарии и Чехии

Хотя болгарские следователи сразу обнаружили доказательства того, что склад был подорван "самодельным дистанционным взрывным устройством", через три года прокуратура Болгарии прекратила расследование из-за отсутствия улик. "Диверсия 2011 года в Ловнидоле - первая диверсионная операция" подразделения военной разведки РФ №29155 на территории НАТО, говорится в материале The Insider. "Убедившись в своей безнаказанности", сотрудники ГУ Генштаба ВС России "продолжили операции в Болгарии и Чехии, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения", указывается далее.