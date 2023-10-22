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Экс-депутат Сейма Спруде вышла из партии, которую основала вместе с Гобземсом

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Карина Спруде
Карина Спруде Фото: Edijs Pālens/LETA

Бывший депутат Сейма Карина Спруде вышла из партии "Каждой и каждому", которую она когда-то основала вместе с бывшим депутатом Алдисом Гобземсом.

Гобземс и Спруде в свое время основали партию "Каждой и каждому", которая после ухода Гобземса из нее была переименована в "Платформа 21".

Спруде осталась в этой партии и входила в ее правление, но сейчас вышла из нее, пообещав позже дать более подробные разъяснения.

На выборах в 14-й Сейм 2022 года партия "Каждой и каждому" не преодолела 5-процентный барьер, установленный для выборов в парламент. После провала на выборах из партии вышел ее основатель и бывший лидер Гобземс.

Спруде и Гобземс были избраны в 13-й Сейм по списку партии KPV LV.

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