Экс-депутат Сейма Спруде вышла из партии, которую основала вместе с Гобземсом

Гобземс и Спруде в свое время основали партию "Каждой и каждому", которая после ухода Гобземса из нее была переименована в "Платформа 21".

Спруде осталась в этой партии и входила в ее правление, но сейчас вышла из нее, пообещав позже дать более подробные разъяснения.

На выборах в 14-й Сейм 2022 года партия "Каждой и каждому" не преодолела 5-процентный барьер, установленный для выборов в парламент. После провала на выборах из партии вышел ее основатель и бывший лидер Гобземс.

Спруде и Гобземс были избраны в 13-й Сейм по списку партии KPV LV.