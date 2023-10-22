Ушла из жизни поэтесса Аманда Айзпуриете

Умерла поэтесса и переводчик Аманда Айзпуриете (1956-2023), сообщает издание satori.lv, ссылаясь на слова сына поэтессы в социальной сети Facebook.
Аманда Айзпуриете была поэтом, прозаиком и переводчиком. Она опубликовала десять сборников стихов и роман.
Училась на факультете филологии в Латвийском университете (1979). Дебютировала как поэт в 1976 году.
Перевела около 40 романов с английского, немецкого и русского языков, занималась переводами с немецкого, русского, украинского и английского.
Лауреат литературной премии имени Ояра Вациеша за сборник Turp (2013), специального приза за сборник Ledusskapja šūpuļdziesma (2011) и других наград.
Выражаем соболезнования близким поэтессы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!