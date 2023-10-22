Вс, 22.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ушла из жизни поэтесса Аманда Айзпуриете

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Ушла из жизни поэтесса Аманда Айзпуриете
Ушла из жизни поэтесса Аманда Айзпуриете Фото: LETA

Умерла поэтесса и переводчик Аманда Айзпуриете (1956-2023), сообщает издание satori.lv, ссылаясь на слова сына поэтессы в социальной сети Facebook.

Аманда Айзпуриете была поэтом, прозаиком и переводчиком. Она опубликовала десять сборников стихов и роман.

Училась на факультете филологии в Латвийском университете (1979). Дебютировала как поэт в 1976 году.

Перевела около 40 романов с английского, немецкого и русского языков, занималась переводами с немецкого, русского, украинского и английского.

Лауреат литературной премии имени Ояра Вациеша за сборник Turp (2013), специального приза за сборник Ledusskapja šūpuļdziesma (2011) и других наград.

Выражаем соболезнования близким поэтессы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх