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Екатерина Ланская: "Латвия - дом моего вдохновения"

Раиса Смирнова Juris Aperāns Viktors Devjatovs rus.tvnet.lv
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"Это был 2001 год, когда я впервые приехала в Латвию делать международный фестиваль. Тогда я подумала - когда у меня родятся дети, я бы хотела здесь жить. Я бы хотела, чтобы они здесь гуляли и бегали", - вспоминает родившаяся на острове Сахалин продюсер и режиссер Екатерина Ланская. По ее признанию, в Латвию ее привела безусловная любовь к природе. Здесь она живет уже восемь лет.

"Когда я родила Платона, второго своего ребенка, я начала активно думать в направлении переезда", - вспоминает Екатерина. Как любому родителю ей хотелось максимально обезопасить будущее своих детей.

"Для меня Латвия пахнет свободой. То есть она меня действительно освободила. Она дала мне опору и надежду, что у моих детей есть будущее", - говорит Ланская.

Дать им возможность жить в красоте, впитывать природу... Так и произошло:

"Живя в Латвии, я чувствую абсолютную безопасность, потому что мне кажется, когда ты уважаешь землю, на которую ты пришел, соблюдая ее правила... Мои дети прекрасно говорят на латышском языке. Платоша выступал в большой международной акции к 100-летию Алберта Кроненберга и читал его стихи".

Екатерина Ланская
Екатерина Ланская Фото: Кадр из видео

Екатерина Ланская знакома с латвийской культурой и традициями. Вместе с детьми они объездили всю Латвию. 

"Es mācos latviešu valodu и продолжаю, и я надеюсь, что когда-нибудь я так же прекрасно начну говорить по-латышски, как мои дети. Поэтому я себя здесь чувствую в безопасности.

Но, мне кажется, все зависит от человека. То есть если ты максимально проявляешь любовь и уважение к тому месту, где ты находишься, то и место тебе отвечает тем же", - считает Екатерина.

Екатерина Ланская
Екатерина Ланская Фото: Кадр из видео

В Латвии продолжается творческая карьера Ланской. Она началась именно с места, где было снято интервью - с Белой дюны (Baltā kāpa). Именно здесь она решила снять музыкальное видео к юбилею своих родителей. Дальше были другие проекты и съемки.

Екатерина Ланская с дочерью Софией (Лиго, 2023)
Екатерина Ланская с дочерью Софией (Лиго, 2023) Фото: Личный архив Екатерины Ланской

Из последних она выделяет общественный диалог "Философия на воде", фестиваль культуры Jewrmala Fest, а также все еще мечтает воплотить проект "Сны Екатерины" и продолжает монтаж над проектом на постапокалиптическую тему для Платона Буравицкого - музыкальное произведение "Аромат небесных цветов". 

Екатерина Ланская и Раймонд Паулс
Екатерина Ланская и Раймонд Паулс Фото: Пресс-фото

Но самый ее любимый проект сейчас - это фильм "Молоко матери". Книгу Норы Икстены она прочитала за один вечер и влюбилась. А дальше произошла судьбоносная встреча с режиссером Инарой Колмане, которая захотела работать с Екатериной. 

"Я надеюсь, что о ней [Инаре Колмане. - Прим. ред.] со временем действительно узнает весь мир, потому что она невероятный, самобытный режиссер.

Для меня она такой латышский Ким Ки Дук. И я надеюсь, что у этого фильма большое будущее", - уверена Ланская. 

Екатерина не скрывает, что люди в Латвии только сначала кажутся холодными, но на самом деле это не так: "Они просто присматриваются и не спешат. Они дают тебе пространство, чтобы ты сам показал, кто ты есть".

В Латвии, общаясь с людьми, "ты не можешь быть фальшивым". "Я бы сказала, что люди в Латвии очень настоящие, они не играют с тобой. Но когда они понимают, кто ты, если ты действительно тот человек, кем они тебя видят и понимают, и тот, кем ты являешься, то они тебя принимают так, что ты просто чувствуешь невероятную стену, которая тебя защитит", - подытоживает Ланская. 

Екатерина Ланская
Екатерина Ланская Фото: Кадр из видео

Екатерина Ланская - новый герой проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo
*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.

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