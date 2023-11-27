Екатерина Ланская: "Латвия - дом моего вдохновения"

"Это был 2001 год, когда я впервые приехала в Латвию делать международный фестиваль. Тогда я подумала - когда у меня родятся дети, я бы хотела здесь жить. Я бы хотела, чтобы они здесь гуляли и бегали", - вспоминает родившаяся на острове Сахалин продюсер и режиссер Екатерина Ланская. По ее признанию, в Латвию ее привела безусловная любовь к природе. Здесь она живет уже восемь лет.
"Когда я родила Платона, второго своего ребенка, я начала активно думать в направлении переезда", - вспоминает Екатерина. Как любому родителю ей хотелось максимально обезопасить будущее своих детей.
"Для меня Латвия пахнет свободой. То есть она меня действительно освободила. Она дала мне опору и надежду, что у моих детей есть будущее", - говорит Ланская.
Дать им возможность жить в красоте, впитывать природу... Так и произошло:
"Живя в Латвии, я чувствую абсолютную безопасность, потому что мне кажется, когда ты уважаешь землю, на которую ты пришел, соблюдая ее правила... Мои дети прекрасно говорят на латышском языке. Платоша выступал в большой международной акции к 100-летию Алберта Кроненберга и читал его стихи".
Екатерина Ланская знакома с латвийской культурой и традициями. Вместе с детьми они объездили всю Латвию.
"Es mācos latviešu valodu и продолжаю, и я надеюсь, что когда-нибудь я так же прекрасно начну говорить по-латышски, как мои дети. Поэтому я себя здесь чувствую в безопасности.
Но, мне кажется, все зависит от человека. То есть если ты максимально проявляешь любовь и уважение к тому месту, где ты находишься, то и место тебе отвечает тем же", - считает Екатерина.
В Латвии продолжается творческая карьера Ланской. Она началась именно с места, где было снято интервью - с Белой дюны (Baltā kāpa). Именно здесь она решила снять музыкальное видео к юбилею своих родителей. Дальше были другие проекты и съемки.
Из последних она выделяет общественный диалог "Философия на воде", фестиваль культуры Jewrmala Fest, а также все еще мечтает воплотить проект "Сны Екатерины" и продолжает монтаж над проектом на постапокалиптическую тему для Платона Буравицкого - музыкальное произведение "Аромат небесных цветов".
Но самый ее любимый проект сейчас - это фильм "Молоко матери". Книгу Норы Икстены она прочитала за один вечер и влюбилась. А дальше произошла судьбоносная встреча с режиссером Инарой Колмане, которая захотела работать с Екатериной.
"Я надеюсь, что о ней [Инаре Колмане. - Прим. ред.] со временем действительно узнает весь мир, потому что она невероятный, самобытный режиссер.
Для меня она такой латышский Ким Ки Дук. И я надеюсь, что у этого фильма большое будущее", - уверена Ланская.
Екатерина не скрывает, что люди в Латвии только сначала кажутся холодными, но на самом деле это не так: "Они просто присматриваются и не спешат. Они дают тебе пространство, чтобы ты сам показал, кто ты есть".
В Латвии, общаясь с людьми, "ты не можешь быть фальшивым". "Я бы сказала, что люди в Латвии очень настоящие, они не играют с тобой. Но когда они понимают, кто ты, если ты действительно тот человек, кем они тебя видят и понимают, и тот, кем ты являешься, то они тебя принимают так, что ты просто чувствуешь невероятную стену, которая тебя защитит", - подытоживает Ланская.
Екатерина Ланская - новый герой проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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