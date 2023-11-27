Екатерина Ланская: "Латвия - дом моего вдохновения"

Екатерина Ланская Фото: Кадр из видео

В Латвии продолжается творческая карьера Ланской. Она началась именно с места, где было снято интервью - с Белой дюны (Baltā kāpa). Именно здесь она решила снять музыкальное видео к юбилею своих родителей. Дальше были другие проекты и съемки.

Екатерина Ланская с дочерью Софией (Лиго, 2023) Фото: Личный архив Екатерины Ланской

Из последних она выделяет общественный диалог "Философия на воде", фестиваль культуры Jewrmala Fest, а также все еще мечтает воплотить проект "Сны Екатерины" и продолжает монтаж над проектом на постапокалиптическую тему для Платона Буравицкого - музыкальное произведение "Аромат небесных цветов".

Екатерина Ланская и Раймонд Паулс Фото: Пресс-фото

Но самый ее любимый проект сейчас - это фильм "Молоко матери". Книгу Норы Икстены она прочитала за один вечер и влюбилась. А дальше произошла судьбоносная встреча с режиссером Инарой Колмане, которая захотела работать с Екатериной.

"Я надеюсь, что о ней [Инаре Колмане. - Прим. ред.] со временем действительно узнает весь мир, потому что она невероятный, самобытный режиссер.

Для меня она такой латышский Ким Ки Дук. И я надеюсь, что у этого фильма большое будущее", - уверена Ланская.

Екатерина не скрывает, что люди в Латвии только сначала кажутся холодными, но на самом деле это не так: "Они просто присматриваются и не спешат. Они дают тебе пространство, чтобы ты сам показал, кто ты есть".