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Талис Линкайтс: Новая консервативная партия настроена на перемены

Артем Липин rus.tvnet.lv
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"Консервативные" объявили о смене своего имиджа, они возвращаются к старому названию - "Новая консервативная партия" (НКП). О том, в чем причина таких резких изменений, в эфире программы "Кто вам платит?" поговорили с представителем партии, руководителем избирательной кампании в Европарламент и экс-министром сообщения Талисом Линкайтсом. Впрочем, не обошли и актуальные вопросы дорог и транспорта.

Гость эфира:

  • Талис Линкайтс - экс-министр сообщения, руководитель избирательной кампании НКП в Европарламент.

Темы эфира:

  • 00:00 Как и почему меняется НКП?
  • 10:04 Раньше НКП не говорила по-русски в СМИ. Что изменилось?
  • 12:21 НКП уже готовится к выборам в Европарламент;
  • 14:40 "Консерваторы" стремятся к реформам;
  • 22:22 Одно из направлений интересов НКП - регионы;
  • 27:37 Какие отношения у НКП и отколовшегося от них "Кода для Риги";
  • 30:59 Как Линкайтс относится к правительству Латвии после выборов в 14-й Сейм;
  • 37:03 Какой руководитель Кришьянис Кариньш?
  • 40:44 Проблемы дорог Латвии - почему в Литве лучше?
  • 51:18 Как продвигается проект Rail Baltcia;
  • 53:30 "Зеленая" политика в сфере сообщения.

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