Талис Линкайтс: Новая консервативная партия настроена на перемены

"Консервативные" объявили о смене своего имиджа, они возвращаются к старому названию - "Новая консервативная партия" (НКП). О том, в чем причина таких резких изменений, в эфире программы "Кто вам платит?" поговорили с представителем партии, руководителем избирательной кампании в Европарламент и экс-министром сообщения Талисом Линкайтсом. Впрочем, не обошли и актуальные вопросы дорог и транспорта.
Гость эфира:
- Талис Линкайтс - экс-министр сообщения, руководитель избирательной кампании НКП в Европарламент.
Темы эфира:
- 00:00 Как и почему меняется НКП?
- 10:04 Раньше НКП не говорила по-русски в СМИ. Что изменилось?
- 12:21 НКП уже готовится к выборам в Европарламент;
- 14:40 "Консерваторы" стремятся к реформам;
- 22:22 Одно из направлений интересов НКП - регионы;
- 27:37 Какие отношения у НКП и отколовшегося от них "Кода для Риги";
- 30:59 Как Линкайтс относится к правительству Латвии после выборов в 14-й Сейм;
- 37:03 Какой руководитель Кришьянис Кариньш?
- 40:44 Проблемы дорог Латвии - почему в Литве лучше?
- 51:18 Как продвигается проект Rail Baltcia;
- 53:30 "Зеленая" политика в сфере сообщения.
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