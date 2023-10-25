Талис Линкайтс: Новая консервативная партия настроена на перемены

"Консервативные" объявили о смене своего имиджа, они возвращаются к старому названию - "Новая консервативная партия" (НКП). О том, в чем причина таких резких изменений, в эфире программы "Кто вам платит?" поговорили с представителем партии, руководителем избирательной кампании в Европарламент и экс-министром сообщения Талисом Линкайтсом. Впрочем, не обошли и актуальные вопросы дорог и транспорта.