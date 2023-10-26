Орешки, "картошка" и другие рецепты, которые вернут вас в детство

Школьные каникулы - идеальное время для того, чтобы провести чуть больше времени со своим ребенком. И почему бы не провести его на кухне вместе, знакомя детей с лакомствами из своего детства? Портал Receptes.lv предлагает как простые, так и сложные рецепты, которые мы используем и любим до сих пор!
Орешки с начинкой из сгущенного молока
Ингредиенты
Для орехов:
- 300 г пшеничной муки;
- 150 г масла;
- 80 г сахара;
- 1 столовая ложка сметаны.
Для начинки:
- 1 банка сгущенного молока;
- вода для варки.
Приготовление:
120 минут
- В миску просеять муку, разломать масло на мелкие кусочки и размять их руками (не месить) до равномерного смешивания масла и муки.
- Затем добавить сахар, сметану и мешать до получения однородной массы. Можно выпекать сразу, или положить в холодильник и использовать в другой день, либо заморозить.
- Выпекать при 200 градусах до желаемой румяной корочки.
- Для начинки банку сгущенного молока варить в воде около 2 часов или купить уже готовое вареное сгущенное молоко.
- В середину орешков можно положить обжаренный орех или миндаль. Орехи можно обжарить заранее и, когда будет нужно, просто добавить начинку.
Печенье "Брюнетка"
Ингредиенты:
- 400 г печенья Selga;
- 200 г маргарина;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки какао;
- 1 столовая ложка воды;
- сахар по вкусу.
Приготовление:
720 минут
- Маргарин, яйцо, какао, воду и сахар смешать в металлической миске на плите.
- Печенье измельчить на маленькие кусочки и добавить к получившейся массе в миске.
- Получившуюся горячую массу сформировать в колбаску, завернуть в фольгу и, слегка остудив, поставить в холодильник для застывания.
- Желательно оставить на ночь в холодильнике! Достать "колбаску" уже охлажденной и твердой, нарезать на ломтики.
Творожные шарики или пончики
Безумно вкусное творожное лакомство. Вместо лимонной цедры также можно добавить апельсиновую - цитрусовая нотка прекрасно подходит к этому лакомству. Я готовлю так, чтобы перекусить могли 5 взрослых и ребенок. Для меньшей компании уменьшите количество ингредиентов вдвое.
Ингредиенты:
- 600 г творога;
- 200 г сахара;
- 200 г муки;
- 4 яйца;
- 1 чайная ложка соды;
- 1 чайная ложка 9% уксуса;
- цедра 1 лимона;
- 1 л масла;
- сахарная пудра.
Приготовление:
100 минут
- Смешать творог с яйцами и сахаром.
- Натереть цедру лимона и добавить в массу.
- Добавить муку и хорошо перемешать.
- Соду смешать с уксусом, подождать, пока прекратятся пузырьки, и добавить в тесто.
- В кастрюле разогреть масло. В это время слепить шарики - непростой процесс - я использую достаточное количество муки. Шарики слепить маленькими, так как они увеличатся в размере в три раза.
- Жарить в масле до золотистой корочки. Излишки масла слить на бумажное полотенце, затем переложить шарики в другую миску и посыпать сахарной пудрой.
Вкусные "Грибочки" и "Белочки"
Ингредиенты:
- 200 г масла;
- 1 стакан сахара;
- 3 яйца;
- 50 мл рома или коньяка;
- 500 г муки (по желанию);
- 5 г соды;
- 1 столовая ложка уксуса;
- приправы, щепотка соли.
Приготовление:
120 минут
- Масло комнатной температуры надо взбить с сахаром. Постепенно добавляйте по одному яйцу, продолжая взбивание.
- Добавьте приправы (ваниль, цедру лимона и т. д.), соль и продолжайте взбивать до полного растворения сахара. Добавьте ром и хорошо перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку, хорошо перемешивая. В тесто добавьте соду, залив ее уксусом, дождитесь реакции и тщательно перемешайте. Внимание! Тесто должно быть достаточно плотным, чтобы не прилипать к рукам, и в итоге миска должна быть чистой. Если тесто будет слишком мягким, то при выпечке масло будет вытекать из сковороды, а если слишком твердым - то не будет иметь нужного вкуса. МУКА ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОСТЕПЕННО, чтобы можно было контролировать консистенцию теста, а также - чем больше вы месите, тем лучше.
- Дайте тесту отдохнуть около получаса, чтобы вкусы соединились и мука поднялась.
- Сковороду предварительно разогрейте на умеренном огне. Выпекайте на медленном огне, переворачивая изредка.
- После выпечки дайте немного остыть.
- Аккуратно обрежьте лишние края и выложите на блюдце.
Пирожное "Картошка"
Ингредиенты:
- 250 г печенья;
- 100 г орехов;
- 1 столовая ложка сахарной пудры;
- 2 столовые ложки несладкого какао;
- 2 столовые ложки масла;
- 1/3 стакана молока;
- 1 столовая ложка рома;
- сливочный крем по вкусу для украшения.
Приготовление:
20 минут
- Измельчите печенье и орехи.
- Сахарную пудру смешайте с какао, разведите горячим молоком, добавьте масло и подогрейте.
- Затем остудите, добавьте измельченное печенье и орехи, добавьте ром и перемешайте до однородной массы.
- Из массы формируйте пирожные в форме картофелин, обваляйте в смеси какао и сахарной пудры. Поставьте в холодильник для застывания.
- Перед подачей украсьте сливочным кремом.
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