Орешки, "картошка" и другие рецепты, которые вернут вас в детство

Школьные каникулы - идеальное время для того, чтобы провести чуть больше времени со своим ребенком. И почему бы не провести его на кухне вместе, знакомя детей с лакомствами из своего детства? Портал Receptes.lv предлагает как простые, так и сложные рецепты, которые мы используем и любим до сих пор!