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Орешки, "картошка" и другие рецепты, которые вернут вас в детство

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Фото: Receptes.lv/коллаж RUS TVNET

Школьные каникулы - идеальное время для того, чтобы провести чуть больше времени со своим ребенком. И почему бы не провести его на кухне вместе, знакомя детей с лакомствами из своего детства? Портал Receptes.lv предлагает как простые, так и сложные рецепты, которые мы используем и любим до сих пор!

Орешки с начинкой из сгущенного молока

Ингредиенты

Для орехов:

  • 300 г пшеничной муки;
  • 150 г масла;
  • 80 г сахара;
  • 1 столовая ложка сметаны.

Для начинки:

  • 1 банка сгущенного молока;
  • вода для варки.

Приготовление: 

120 минут

  1. В миску просеять муку, разломать масло на мелкие кусочки и размять их руками (не месить) до равномерного смешивания масла и муки.
  2. Затем добавить сахар, сметану и мешать до получения однородной массы. Можно выпекать сразу, или положить в холодильник и использовать в другой день, либо заморозить.
  3. Выпекать при 200 градусах до желаемой румяной корочки.
  4. Для начинки банку сгущенного молока варить в воде около 2 часов или купить уже готовое вареное сгущенное молоко.
  5. В середину орешков можно положить обжаренный орех или миндаль. Орехи можно обжарить заранее и, когда будет нужно, просто добавить начинку.

Печенье "Брюнетка"

Ингредиенты:

  • 400 г печенья Selga;
  • 200 г маргарина;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовые ложки какао;
  • 1 столовая ложка воды;
  • сахар по вкусу.

Приготовление:

720 минут

  1. Маргарин, яйцо, какао, воду и сахар смешать в металлической миске на плите.
  2. Печенье измельчить на маленькие кусочки и добавить к получившейся массе в миске.
  3. Получившуюся горячую массу сформировать в колбаску, завернуть в фольгу и, слегка остудив, поставить в холодильник для застывания.
  4. Желательно оставить на ночь в холодильнике! Достать "колбаску" уже охлажденной и твердой, нарезать на ломтики.

Творожные шарики или пончики

Безумно вкусное творожное лакомство. Вместо лимонной цедры также можно добавить апельсиновую - цитрусовая нотка прекрасно подходит к этому лакомству. Я готовлю так, чтобы перекусить могли 5 взрослых и ребенок. Для меньшей компании уменьшите количество ингредиентов вдвое.

Ингредиенты:

  • 600 г творога;
  • 200 г сахара;
  • 200 г муки;
  • 4 яйца;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 1 чайная ложка 9% уксуса;
  • цедра 1 лимона;
  • 1 л масла;
  • сахарная пудра.

Приготовление:

100 минут

  1. Смешать творог с яйцами и сахаром.
  2. Натереть цедру лимона и добавить в массу.
  3. Добавить муку и хорошо перемешать.
  4. Соду смешать с уксусом, подождать, пока прекратятся пузырьки, и добавить в тесто.
  5. В кастрюле разогреть масло. В это время слепить шарики - непростой процесс - я использую достаточное количество муки. Шарики слепить маленькими, так как они увеличатся в размере в три раза.
  6. Жарить в масле до золотистой корочки. Излишки масла слить на бумажное полотенце, затем переложить шарики в другую миску и посыпать сахарной пудрой.

Вкусные "Грибочки" и "Белочки"

Ингредиенты: 

  • 200 г масла;
  • 1 стакан сахара;
  • 3 яйца;
  • 50 мл рома или коньяка;
  • 500 г муки (по желанию);
  • 5 г соды;
  • 1 столовая ложка уксуса;
  • приправы, щепотка соли.

Приготовление:

120 минут

  1. Масло комнатной температуры надо взбить с сахаром. Постепенно добавляйте по одному яйцу, продолжая взбивание.
  2. Добавьте приправы (ваниль, цедру лимона и т. д.), соль и продолжайте взбивать до полного растворения сахара. Добавьте ром и хорошо перемешайте.
  3. Постепенно добавляйте муку, хорошо перемешивая. В тесто добавьте соду, залив ее уксусом, дождитесь реакции и тщательно перемешайте. Внимание! Тесто должно быть достаточно плотным, чтобы не прилипать к рукам, и в итоге миска должна быть чистой. Если тесто будет слишком мягким, то при выпечке масло будет вытекать из сковороды, а если слишком твердым - то не будет иметь нужного вкуса. МУКА ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОСТЕПЕННО, чтобы можно было контролировать консистенцию теста, а также - чем больше вы месите, тем лучше.
  4. Дайте тесту отдохнуть около получаса, чтобы вкусы соединились и мука поднялась.
  5. Сковороду предварительно разогрейте на умеренном огне. Выпекайте на медленном огне, переворачивая изредка.
  6. После выпечки дайте немного остыть.
  7. Аккуратно обрежьте лишние края и выложите на блюдце.

Пирожное "Картошка"

Ингредиенты:

  • 250 г печенья;
  • 100 г орехов;
  • 1 столовая ложка сахарной пудры;
  • 2 столовые ложки несладкого какао;
  • 2 столовые ложки масла;
  • 1/3 стакана молока;
  • 1 столовая ложка рома;
  • сливочный крем по вкусу для украшения.

Приготовление:

20 минут

  1. Измельчите печенье и орехи.
  2. Сахарную пудру смешайте с какао, разведите горячим молоком, добавьте масло и подогрейте.
  3. Затем остудите, добавьте измельченное печенье и орехи, добавьте ром и перемешайте до однородной массы.
  4. Из массы формируйте пирожные в форме картофелин, обваляйте в смеси какао и сахарной пудры. Поставьте в холодильник для застывания.
  5. Перед подачей украсьте сливочным кремом.

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