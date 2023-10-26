Массовая стрельба в штате Мэн: сообщается о 22 погибших, преступник пока не пойман

Согласно данным полиции, нападавший все еще не обезврежен. Полиция предостерегает, что преступник вооружен и крайне опасен.

Полиции удалось установить личность подозреваемого - сообщается, что его зовут Роберт Кард, ему 40 лет.

Член городского совета Роберт Маккарти сообщил телеканалу CNN, что власти подтвердили гибель 22 человек, а также «много, много раненых».

По сообщению полиции, вызовы поступили из двух мест – ресторана Schemengees и боулинг-холла Sparetime Recreation. Расстояние между ними составляет 6,5 км, это порядка 10 минут езды на машине.

Жителям второго по величине города штата рекомендовано укрыться в безопасных местах.

Сообщается, что пока ведутся поиски преступника, в городе введен полный локдаун.

Полиция распространила фото подозреваемого. По информации полицейских, инциденты имели место «в различных местах».

Полиция штата распространила фото подозреваемого с просьбой помочь в его опознании Фото: Androscoggin County Sheriff’S Office

Также имеются многочисленные, но пока не подтвержденные сообщения, что по меньшей мере 50 человек были ранены.

Центральный медицинский центр штата Мэн сообщил, что реагирует на «масштабный инцидент со стрельбой с обширным количеством пострадавших» и в данный момент координирует усилия с другими лечебными учреждениями поблизости.

На своей странице в соцсети X полиция штата Мэн сообщила: «В Льюистоне действует активный стрелок. Мы просим жителей спрятаться в укрытиях. Пожалуйста, оставайтесь внутри своих домов и заприте двери».

Ранее офис окружного шерифа распространил фотографии подозреваемого – по всей видимости, кадры системы видеонаблюдения – с просьбой помочь в установлении его личности. На них виден вооруженный автоматической винтовкой мужчина с бородой и в коричневой куртке у входа в развлекательный центр.

Кроме того, полицейские обнародовали фото белой легковой машины, попросив связаться с ними всех, кому она кажется знакомой.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся и продолжит получать оперативную информацию.