Латвия должна проявлять нетерпимость к любым проявлениям разжигания межнациональной розни, и возможные конфликты между иностранными студентами Рижского университета им. Страдиня (RSU) следует оценивать очень серьезно, заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в программе 900 sekundes телеканала TV3.
Кариньш выступает за нулевую терпимость к разжиганию межнациональной розни
По его словам, в Латвии мы живем в очень мирном обществе и не должны допускать, чтобы внезапно началось "то, что никому не нужно".
Если действительно выяснится, что кто-то из студентов RSU разжигает межнациональную рознь, то это может привести не только к исключению из университета, но и к высылке из страны, сказал Кариньш.
Министр иностранных дел признал, что волна антисемитизма или антиисламизма может захлестнуть мир и Европу. В то же время он напомнил, что террористы - это ХАМАС, а не палестинцы.
"ХАМАС - это террористы, которые контролируют часть палестинской территории, Газу, и это очень важное различие, но в пылу эмоций можно забыть об этом различии", - сказал политик.
Кариньш подчеркнул, что очень важно поддерживать "спокойную температуру" в нашей стране и на данный момент это удается, однако новости о том, что происходит среди иностранных студентов RSU, вызывают опасения.
Как сообщалось, Министерство образования и науки оценит ситуацию в RSU в связи с возможными конфликтами между иностранными студентами из-за израильско-палестинского противостояния, сообщает министерство в своем Twitter.
По данным портала TVNET, с начала войны в Израиле несколько студентов RSU израильского происхождения получили угрозы и тексты, разжигающие ненависть. Это привело к разногласиям среди студентов. Один человек обратился в Службу государственной безопасности в связи с антисемитскими высказываниями и угрозами.
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