Латвийские вузы не вошли в число 600 лучших университетов

Латвийские высшие учебные заведения оценивались по семи из 11 категорий рейтинга - вузы не оценивались в категориях экономики, образования, права и психологии.

Лучшие результаты показал Латвийский университет (ЛУ), вошедший в число вузов с 601-го по 800-е место по всем оцениваемым категориям. Как и в прошлом году, университет показал высокие результаты в таких областях, как гуманитарные науки и искусство, медицина и науки о здоровье, компьютерные науки, науки о жизни, физика и социальные науки.

Как сообщили в университете, в новой методологии рейтинга изменилась оценка сотрудничества университетов с больницами, что снизило его показатели в области медицины и наук о здоровье - в прошлом году университет вошел в категорию 301-400-го мест. Также изменилась оценка наук о жизни и снизилась оценка гуманитарных наук и искусства - если в прошлом году ЛУ входил в категорию 501-600-х мест, то в этом году - в категорию 601+.