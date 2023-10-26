В Алуксне жителям будут платить до 100 евро за помощь в выявлении нарушителей

Таким образом муниципалитет надеется способствовать вовлечению жителей в обеспечение общественного порядка и безопасности на территории Алуксненского края.

Председатель краевой думы Алуксненского края Дзинтарс Адлерс поясняет, что муниципалитету часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда в общественных местах выявлены нарушения закона - повреждена инфраструктура, свалены отходы, но найти виновника невозможно.

В этом случае муниципалитет вынужден возмещать потери и делать ремонт за счет собственных средств.

Теперь муниципалитет хочет стимулировать жителей к участию в наблюдении за территорией края и поддержании порядка.

Зачастую свидетели преступления есть, но они по каким-то причинам не сообщают об этом в полицию, рассказали в самоуправлении.

Жителям, увидев нарушение закона, предлагается сообщить об этом и помочь установить виновника нарушения, отправив фотографии, видеозаписи или другую информацию на электронную почту: pasvaldibas.policija@aluksne.lv или в приложении WhatsApp 29 106 990.

Если предоставленная лицом информация (фотографии, видеоматериалы, показания) окажутся полезными, помогут раскрыть правонарушение и установить виновного, то жителю будет выплачено до 100 евро. Сумма будет зависеть от размера ущерба, причиненного правонарушением.

Правила вступят в силу 1 января 2024 года.