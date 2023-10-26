Видео ⟩ Лингвист: новая надпись на Рижском вокзале написана неправильно

На здании Рижского центрального вокзала установлена новая надпись - Centrālā stacija Rīga ("Центральный вокзал Рига"). Лингвист Илзе Локмане признала, что правильным написанием на латышском языке было бы Rīgas Centrālā stacija ("Рижский Центральный вокзал") и никак иначе, сообщает программа Panorāma.
"На латышском языке правильно было бы Rīgas Centrālā stacija ("Рижский Центральный вокзал") и никак иначе.
Вообще, я понимаю, что иногда в надписях могут быть отклонения от языковых норм. Но, думаю, в данном случае это можно было бы решить.
Вы уже правильно сказали, что один из вариантов - слово "Рига" взять в кавычки, - пояснила доцент гуманитарного факультета Латвийского университета Илзе Локмане.
Слово "Рига" также можно выделить курсивом или каким-либо другим способом, например, более крупным шрифтом или буквами другого цвета. Тогда это было бы лучше, чем то, что планируется сейчас.
Подробнее смотрите в сюжете!
Видео: Сюжет программы Panorāma
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!