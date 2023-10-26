Видео ⟩ Лингвист: новая надпись на Рижском вокзале написана неправильно

"На латышском языке правильно было бы Rīgas Centrālā stacija ("Рижский Центральный вокзал") и никак иначе.

Вообще, я понимаю, что иногда в надписях могут быть отклонения от языковых норм. Но, думаю, в данном случае это можно было бы решить.

Вы уже правильно сказали, что один из вариантов - слово "Рига" взять в кавычки, - пояснила доцент гуманитарного факультета Латвийского университета Илзе Локмане.

Слово "Рига" также можно выделить курсивом или каким-либо другим способом, например, более крупным шрифтом или буквами другого цвета. Тогда это было бы лучше, чем то, что планируется сейчас.

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Видео: Сюжет программы Panorāma