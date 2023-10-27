Фото ⟩ Завершилась 37-я Рижская неделя моды

Мероприятия главного события индустрии моды Латвии объединило сразу несколько форматов: показы дизайнеров на подиуме Hanzas Perons, Zunda Towers и Eviart Gallery, две выставки, семинары для профессионалов индустрии, а также тематические ивенты. В этом сезоне основным лейтмотивом была выбрана тема искусства.

Неделя моды в Риге началась открытием выставки "Панорама моды. Итальянская новая волна" в художественной галерее Ola Foundation. В этот же день в Музее моды состоялось открытие еще одной выставки - "Черный, белый, красный", посвященной восприятию цвета и его истории в моде.

Показы брендов детской моды Paade Mode и Rock & Mouse прошли в новом урбанистическом пространстве - в галерее Eviart Gallery. Завершила этот день демонстрация свадебных платьев от латвийской марки Amelii. Помимо новой локации, мода уже во второй раз прошла в буквальном смысле на высоте - в башнях Zunda Towers. Именно там гостям представили актуальные тенденции дебютанты сезона - Dans Krumpāns из Латвии и Marina Fedan из Германии, а также известный литовский дизайнер Agne Kuzmickaite. В свою очередь узбекский бренд Moel Bosh и латвийский Selina Keer принимали всех желающий в своих шоурумах.