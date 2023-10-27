Фото ⟩ Завершилась 37-я Рижская неделя моды

С 20 по 25 октября в латвийской столице прошла Рижская неделя моды. В рамках RFW свои коллекции представили 17 брендов, в числе которых - дебютанты, зарубежные экомарки и локальные мастодонты индустрии.
Мероприятия главного события индустрии моды Латвии объединило сразу несколько форматов: показы дизайнеров на подиуме Hanzas Perons, Zunda Towers и Eviart Gallery, две выставки, семинары для профессионалов индустрии, а также тематические ивенты. В этом сезоне основным лейтмотивом была выбрана тема искусства.
Неделя моды в Риге началась открытием выставки "Панорама моды. Итальянская новая волна" в художественной галерее Ola Foundation. В этот же день в Музее моды состоялось открытие еще одной выставки - "Черный, белый, красный", посвященной восприятию цвета и его истории в моде.
Показы брендов детской моды Paade Mode и Rock & Mouse прошли в новом урбанистическом пространстве - в галерее Eviart Gallery. Завершила этот день демонстрация свадебных платьев от латвийской марки Amelii. Помимо новой локации, мода уже во второй раз прошла в буквальном смысле на высоте - в башнях Zunda Towers. Именно там гостям представили актуальные тенденции дебютанты сезона - Dans Krumpāns из Латвии и Marina Fedan из Германии, а также известный литовский дизайнер Agne Kuzmickaite. В свою очередь узбекский бренд Moel Bosh и латвийский Selina Keer принимали всех желающий в своих шоурумах.
На главном подиуме столицы актуальные тенденции продемонстрировали марки, которые уже уверенно закрепили свои позиции в странах Балтии - Amoralle, Collected Story, Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Nolo, BAE by Katya Shehurina (все из Латвии) и Ivo Nikkolo (Эстония). Показ польского бренда Szczygiel- (Польша) стал наглядным примером коллекции, отвечающей принципам устойчивого развития - все изделия выполнены из запасов и сырьевых материалов, используемых в соответствии с принципами zero waste.
Экоповестка нашла отражение не только в коллекциях, но и в образовательных инициативах. Балтийская федерация моды, универмаг Stockmann и Агентство инвестиций и развития в Латвии организовали панельную дискуссию с участием признанных экспертов из Скандинавии и Балтии о значимости устойчивого производства в индустрии моды, которая состоялась в помещениях Forum Cinemas.
В рамках сотрудничества признанных латвийских дизайнеров с универмагом Stockmann на главном подиуме RFW состоялся специальный показ с участием Pixie Won’t Play, Anna Led, Guna Nabare, Una Bērziņa и Cinnamon Concept. Показ подготовила Синтия Селицка - одна из ведущих стилистов и фэшн-блогеров Латвии.
Завершением Недели моды в Риге стала вечеринка в баре A’Drop.
Галерея: SZCZYGIEL- / Poland, NOLO / Latvia, BAE by Katya Shehurina / Latvia
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