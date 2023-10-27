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Конкурс ⟩ Выиграй два билета на самое грандиозное в мире "Лебединое озеро" в Риге

rus.tvnet.lv
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Фото: Rus TVNET

12 ноября International Festival Ballet представляет в "Арена Рига" самое большое "Лебединое озеро" в мире, сообщают организаторы.

По такому поводу RUS TVNET проводит конкурс в своем Instagram-профиле. Все условия для участия - в публикации ниже: 

О мероприятии 

"Уникальность представления заключается в том, что труппа представит самое грандиозное в мире "Лебединое озеро". 48 танцовщиц-лебедей - это своего рода рекорд. Стандартно белых лебедей в представлении "Лебединое озеро" предусмотрено 18-24", - пишут организаторы.

Балет пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Художественный руководитель постановки - Алексей Богуцкий.

Подробнее - здесь

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