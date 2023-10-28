Линда Абу Мери: Если бы я сказала, что не уйду с работы, Хосам бы подал в отставку

Она вспоминает события того времени: "Когда Хосам пришел домой и сказал, что ему предложили должность министра здравоохранения, я сказала, что поддерживаю его и буду рядом с ним. В тот же момент я поняла, что вероятно, не смогу продолжать работать в Службе новостей, потому что немыслимо, чтобы жена министра рассказывала о политических событиях в стране, брала интервью у министров. Это не соответствует этическому кодексу Латвийского телевидения, ценностям. Если мы сами их не соблюдаем, мы не можем требовать этого от других. Точно такая же позиция была и у правления Латвийского телевидения, так что можно сказать, что это было обоюдное решение.