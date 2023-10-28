Линда Абу Мери рассказала в интервью Ievas Stāsti новые подробности об уходе с должности ведущей "Утренней панорамы".
Линда Абу Мери: Если бы я сказала, что не уйду с работы, Хосам бы подал в отставку
Как известно, уход с телевидения отчасти стал решением Линды, после того как ее мужу, врачу и депутату Сейма Хосаму Абу Мери, предложили в новом правительстве должность министра здравоохранения.
Она вспоминает события того времени: "Когда Хосам пришел домой и сказал, что ему предложили должность министра здравоохранения, я сказала, что поддерживаю его и буду рядом с ним. В тот же момент я поняла, что вероятно, не смогу продолжать работать в Службе новостей, потому что немыслимо, чтобы жена министра рассказывала о политических событиях в стране, брала интервью у министров. Это не соответствует этическому кодексу Латвийского телевидения, ценностям. Если мы сами их не соблюдаем, мы не можем требовать этого от других. Точно такая же позиция была и у правления Латвийского телевидения, так что можно сказать, что это было обоюдное решение.
Если бы я сказала твердое "нет" и не уходила с работы, потому что она для меня важнее, чем его карьера, Хосам уважал бы меня и подал бы в отставку.
Но для меня семья важнее всего, важно, чтобы при моей поддержке муж мог делать важные дела на благо общества".
Она продолжает: "Если кто-то думает, что я пожертвовала своей карьерой и стала жертвой, то это не так. Я решила, что моя работа сейчас - поддерживать мужа. Он взял на себя очень большую и трудную работу, и я буду для него безопасной и надежной опорой".
В настоящее время она наслаждается тем, что может высыпаться, а также уделять больше времени семье и выполнять повседневные домашние дела, которые приносят ей радость.
Напоминаем, что Хосам и Линда познакомились в 2013 году, но "разглядели" друг друга в конце 2017 года во время интервью в "Утренней панораме". В августе 2019 года они стали семейной парой. Это третий брак Хосама и первый брак Линды.
Сообщается, что Линда Абу Мери работала в "Утренней панораме" более девяти лет.
Как сообщила порталу Sejas директор департамента маркетинга и коммуникаций LTV Анита Янсоне, в настоящее время еще думают о том, кто займет место Абу Мери, а до тех пор ее заменят другие ведущие новостных программ Латвийского телевидения.
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