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Армия Израиля провела рейд в центре сектора Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Фото: EPA/Scanpix

Израильская армия сообщила, что в ночь на пятницу, 27 октября, в рамках подготовки к наземной операции ее сухопутные войска провели "целенаправленный рейд" в центре сектора Газа при поддержке истребителей и беспилотников.

Армия выявила и нанесла удары по нескольким целям, связанным с террористами, включая стартовые площадки противотанковых ракет и командные пункты.

ЦАХАЛ атаковал цели в районе Шуджаия, а также нанес авиа- и артиллерийские удары по всему сектору Газа.

Выполнив задачу, армия покинула этот район. Сообщений о пострадавших израильских военных не поступало.

Аналогичную операцию с участием танков и пехоты израильская армия в секторе Газа провела и накануне вечером.

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