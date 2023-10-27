Армия Израиля провела рейд в центре сектора Газа

Израильская армия сообщила, что в ночь на пятницу, 27 октября, в рамках подготовки к наземной операции ее сухопутные войска провели "целенаправленный рейд" в центре сектора Газа при поддержке истребителей и беспилотников.
Армия выявила и нанесла удары по нескольким целям, связанным с террористами, включая стартовые площадки противотанковых ракет и командные пункты.
ЦАХАЛ атаковал цели в районе Шуджаия, а также нанес авиа- и артиллерийские удары по всему сектору Газа.
Выполнив задачу, армия покинула этот район. Сообщений о пострадавших израильских военных не поступало.
Аналогичную операцию с участием танков и пехоты израильская армия в секторе Газа провела и накануне вечером.
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