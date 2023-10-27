В РФ ученого Анатолия Губанова приговорили к 12 годам колонии. Ранее такой же срок получил его подчиненный

Мосгорсуд признал 66-летнего Губанова виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) и назначил ему 12 лет колонии строгого режима.

Прокурор просила назначить Губанову 13 лет колонии. Судебный процесс над ученым шел в закрытом режиме.

Сам Губанов, как передает «Медиазона» (в реестре «иноагентов»), полностью признал вину и просил назначить ему наказание ниже нижнего порога.

Губанова задержали в Москве в декабре 2020 года. Он работал в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ), а также в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

В ЦАГИ ученый возглавлял отделение аэродинамики самолетов и ракет. Он занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал более 100 научных работ на русском и английском языках.

Подчиненным Губанова был 70-летний Валерий Голубкин, на которого также завели дело о госизмене и в июне этого года приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Ученый настаивал на своей невиновности.

Голубкин был задержан через несколько месяцев после Губанова. Оба ученых на время следствия были заключены в СИЗО.

По версии следствия, в 2018 году Губанов пригласил Голубкина работать над созданием гиперзвукового пассажирского самолета в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.

Следствие утверждало, что по указанию Губанова Голубкин отправлял коллегам из Нидерландов отчеты о работе, в которых якобы содержалась гостайна.