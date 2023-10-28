ЦАХАЛ: ликвидирован руководитель воздушных операций ХАМАС

Асем Абу Ракабе отвечал за атаки беспилотников на израильские военные посты, а также командовал боевиками ХАМАС, проникшими в Израиль на парапланах 7 октября

"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по Асему Абу Ракабе, руководителю воздушного крыла ХАМАС", - сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

"Абу Ракаба отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и оборону ХАМАС. Он принимал участие в планировании массовых убийств 7 октября, командовал террористами, проникавшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ", - добавили военные.

Кроме того, Израиль сообщил, что в ночь на субботу, 28 октября, провел одну из самых массированных бомбардировок сектора Газа с начала войны. По данным ЦАХАЛ, поражены 150 подземных тоннелей, использовавшихся как в боевых целях, так и в качестве дополнительной инфраструктуры.