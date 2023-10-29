Израиль зачищает Газу «квадрат за квадратом». Но можно ли говорить, что вторжение уже началось?

Контекст Фото: BBC

линия Фото: BBC

Насколько я понимаю, израильская армия, скорее всего, пытается зачистить туннели — вероятно, с помощью спецназа, который определяет цели для дальнейших ударов с воздуха.

Танки могут быть более уязвимы при свете дня, поэтому военные могут отвести некоторые из них назад. Насколько мы можем судить, эта операция продолжается.

Но можно ли говорить о начале сухопутной операции? Мне не кажется, что что нам не стоит уделять слишком большое внимание подобным определениям.

Когда мы видели наращивание военной мощи Израиля и мобилизацию более 300 тыс. резервистов, то считали, что станем свидетелями полномасштабного вторжения в Газу.

Однако я думаю, что армия Израиля, скорее всего, занимается зачисткой территории Газы по частям. Тон комментариев представителей израильской армии заставляет меня считать, что они делают акцент на продолжении наступления и говорят о «возмездии».

Я думаю, происходящее можно назвать очень масштабным рейдом или сухопутным наступлением. Это, безусловно, очень крупная военная операция.

Наземное наступление Израиля, несомненно, также приведет к гибели палестинского гражданского населения.

Чем больше палестинцев погибнет, тем больший гнев это вызовет в других регионах Ближнего Востока: как в дружественных Израилю государствах, так и среди его врагов.

Это не обязательно означает, что война распространится на весь регион. Но она добавляет нестабильности и неопределенности в регионе, где ситуация и так была хрупкой.

Карта сектора Газа Фото: BBC

Серая линия Фото: BBC