Израиль зачищает Газу «квадрат за квадратом». Но можно ли говорить, что вторжение уже началось?

Израильские силы, судя по всему, концентрируют усилия на северной части сектора Газа, в районе города Бейт-Ханун, и двигаются в южном направлении. Но можно ли говорить, что наземное вторжение израильской армии в Газе уже началось?
Об этом пишет обозреватель Би-би-си Джереми Боуэн, это перевод его материала, а оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Я нахожусь в Сдероте, израильском приграничном городе, откуда виден сектор Газа.
Непрерывный и массированный артиллерийский обстрел сектора Газа продолжается. Расположенная неподалеку израильская батарея дает залпы несколько раз в минуту.
Сам город почти опустел. Большинство мирных жителей либо уехали сами, либо были эвакуированы.
Израильская армия заявила, что ускоряет темпы своей операции.
На видео из сектора Газа, которое появилось в субботу утром, запечатлены свидетельства мощнейшей бомбардировки в приграничном районе, произошедшей накануне вечером.
Но из-за отключения связи в Газе очень сложно понять, что именно происходит.
Например, представители ООН сообщили мне, что смогли связаться со своим главным офисом на юге Газы по спутниковому телефону, но из-за отсутствия внутренней связи в секторе не могут узнать о ситуации в своих региональных офисах. Последние координируют операции по оказанию помощи, которые на данный момент полностью приостановлены.
Бомбардировки в основном сосредоточены на севере, но поскольку протяженность Газы составляет всего около 45 км, взрывы слышны на многие километры вокруг и, конечно же, по всей территории сектора.
Насколько я понимаю, израильская армия, скорее всего, пытается зачистить туннели — вероятно, с помощью спецназа, который определяет цели для дальнейших ударов с воздуха.
Танки могут быть более уязвимы при свете дня, поэтому военные могут отвести некоторые из них назад. Насколько мы можем судить, эта операция продолжается.
Но можно ли говорить о начале сухопутной операции? Мне не кажется, что что нам не стоит уделять слишком большое внимание подобным определениям.
Когда мы видели наращивание военной мощи Израиля и мобилизацию более 300 тыс. резервистов, то считали, что станем свидетелями полномасштабного вторжения в Газу.
Однако я думаю, что армия Израиля, скорее всего, занимается зачисткой территории Газы по частям. Тон комментариев представителей израильской армии заставляет меня считать, что они делают акцент на продолжении наступления и говорят о «возмездии».
Я думаю, происходящее можно назвать очень масштабным рейдом или сухопутным наступлением. Это, безусловно, очень крупная военная операция.
Наземное наступление Израиля, несомненно, также приведет к гибели палестинского гражданского населения.
Чем больше палестинцев погибнет, тем больший гнев это вызовет в других регионах Ближнего Востока: как в дружественных Израилю государствах, так и среди его врагов.
Это не обязательно означает, что война распространится на весь регион. Но она добавляет нестабильности и неопределенности в регионе, где ситуация и так была хрупкой.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению Израиля и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.