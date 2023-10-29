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Израиль зачищает Газу «квадрат за квадратом». Но можно ли говорить, что вторжение уже началось?

BBC News Русская служба
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BBC
Удары с воздуха по сектору Газа наносятся непрерывно
Удары с воздуха по сектору Газа наносятся непрерывно Фото: BBC News

Израильские силы, судя по всему, концентрируют усилия на северной части сектора Газа, в районе города Бейт-Ханун, и двигаются в южном направлении. Но можно ли говорить, что наземное вторжение израильской армии в Газе уже началось?

Об этом пишет обозреватель Би-би-си Джереми Боуэн, это перевод его материала, а оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Я нахожусь в Сдероте, израильском приграничном городе, откуда виден сектор Газа.

Непрерывный и массированный артиллерийский обстрел сектора Газа продолжается. Расположенная неподалеку израильская батарея дает залпы несколько раз в минуту.

Сам город почти опустел. Большинство мирных жителей либо уехали сами, либо были эвакуированы.

Израильская армия заявила, что ускоряет темпы своей операции.

На видео из сектора Газа, которое появилось в субботу утром, запечатлены свидетельства мощнейшей бомбардировки в приграничном районе, произошедшей накануне вечером.

Но из-за отключения связи в Газе очень сложно понять, что именно происходит.

Например, представители ООН сообщили мне, что смогли связаться со своим главным офисом на юге Газы по спутниковому телефону, но из-за отсутствия внутренней связи в секторе не могут узнать о ситуации в своих региональных офисах. Последние координируют операции по оказанию помощи, которые на данный момент полностью приостановлены.

Бомбардировки в основном сосредоточены на севере, но поскольку протяженность Газы составляет всего около 45 км, взрывы слышны на многие километры вокруг и, конечно же, по всей территории сектора.

Контекст
Контекст Фото: BBC
линия
линия Фото: BBC

Насколько я понимаю, израильская армия, скорее всего, пытается зачистить туннели — вероятно, с помощью спецназа, который определяет цели для дальнейших ударов с воздуха.

Танки могут быть более уязвимы при свете дня, поэтому военные могут отвести некоторые из них назад. Насколько мы можем судить, эта операция продолжается.

Но можно ли говорить о начале сухопутной операции? Мне не кажется, что что нам не стоит уделять слишком большое внимание подобным определениям.

Когда мы видели наращивание военной мощи Израиля и мобилизацию более 300 тыс. резервистов, то считали, что станем свидетелями полномасштабного вторжения в Газу.

Однако я думаю, что армия Израиля, скорее всего, занимается зачисткой территории Газы по частям. Тон комментариев представителей израильской армии заставляет меня считать, что они делают акцент на продолжении наступления и говорят о «возмездии».

Я думаю, происходящее можно назвать очень масштабным рейдом или сухопутным наступлением. Это, безусловно, очень крупная военная операция.

Наземное наступление Израиля, несомненно, также приведет к гибели палестинского гражданского населения.

Чем больше палестинцев погибнет, тем больший гнев это вызовет в других регионах Ближнего Востока: как в дружественных Израилю государствах, так и среди его врагов.

Это не обязательно означает, что война распространится на весь регион. Но она добавляет нестабильности и неопределенности в регионе, где ситуация и так была хрупкой.

Карта сектора Газа
Карта сектора Газа Фото: BBC
Серая линия
Серая линия Фото: BBC

Нападение ХАМАС на Израиль

  • 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
  • ХАМАС стремится к уничтожению Израиля и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
  • Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
  • ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
  • В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
  • ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.
BBC
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