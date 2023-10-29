Программа: у одной партии завязался спор с KNAB об использовании финансирования

Нацобъединение информацию об остатках и тратах денег не раскрывает. Только то, что за последние три года оно провело три опроса общественного мнения.

Партии, как правило, активнее всего рекламируются за несколько недель до выборов. Поэтому создают накопления. Государственные деньги партиям выделяют постепенно - по два платежа ежегодно. Но по закону выплаченное должно быть использовано в течение трех лет. Если деньги не использовались, их нужно вернуть в госбюджет.

Nekā personīga известно, что на заседании правления Национального объединения в этом месяце его председатель Райвис Дзинтарс проинформировал членов правления о том, что у партии ведутся переговоры с KNAB.

У бюро и объединения разные мысли, как произошло расходование партийных денег и в течение трех лет создавались накопления. Более подробного комментария по этому поводу собеседники от руководства не получали. А между членами объединения в последние недели ходят сообщения о том, что речь может идти о нескольких десятках, а то и сотнях тысяч евро, которые, по мнению KNAB, потрачены ненадлежащим образом.

В этом году широкие общественные кампании развернули две партии - "Согласие" и "Стабильности!". Они были связаны с теми гражданами России в Латвии, которые должны были пройти проверку на знание госязыка. Арендовали просторные конференц-залы для сбора неграждан, помещения в нескольких местах Латвии для проведения сборов подписей, чтобы обратиться в международные организации, а также дать юридические советы. Как утверждает KNAB, на такие действия партиям также разрешено тратить выделенное государством финансирование.