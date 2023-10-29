Программа: у одной партии завязался спор с KNAB об использовании финансирования

Незадолго до ухода с поста президента в апреле этого года Эгил Левитс направил в Сейм поправки к закону, определяющие, что партии из выделенных государством средств не менее 30% должны потратить на исследовательскую и аналитическую деятельность, сообщает программа Nekā personīga.
Левитс полагал, что это повысило бы качество работы партий. Как свидетельствует база данных документов Сейма, рекомендацию президента президиум Сейма 17 апреля передал на рассмотрение Комиссии по делам госуправления и самоуправлений. Там предложение Левитса тоже застряло и дальнейшего его продвижения не произошло. Сейчас Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку, как партии тратили деньги в 2023 году. Бюро обещает сообщить о констатированном в ходе проверке в начале следующего года. Телепередаче известно, что траты одной политической силы вызывали у надзирателей вопросы.
Партии могут получать деньги от государства, чтобы содержать свой офис, готовиться к выборам или, например, проводить различные исследования. Если деньги политическая сила не тратит в течение 3 лет, их нужно вернуть государству. У одной партии, возможно, образовалось такое накопление, из-за чего возникли разногласия с KNAB.
За увеличение госфинансирования более чем в семь раз депутаты проголосовали еще в 13-м Сейме. И это решение позволило находящимся у власти партиям и самим получить эти деньги, что вызвало широкую критику. Предложение тогдашнего президента Эгила Левитса имело цель избавить политические силы от зависимости от олигархов и других влиятельных лиц. И укрепить доверие общества. Решение выделить деньги самим себе, впрочем, этому не способствовало. Причем эта поправка последовала в то время, когда у многих партий накопились долги.
Финансирование из госбюджета может получить партия или объединение партий, за которые на выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей. Есть формулы, по которым объем денег рассчитывается с учетом успехов на выборах и финансирование связано с установленной в стране минимальной зарплатой.
Уплаченные государством партиям деньги разрешается использовать на три цели:
1) для содержания бюро и работников;
2) для коммуникации с обществом и политической агитации;
3) для обеспечения содержания партии - семинаров, конференций, исследований и опросов.
На каждую из них может быть выделено не более 60% выделенных партии в течение года денег.
Партии до сих пор использовали выделенное финансирование из госбюджета главным образом на зарплаты и рекламу. Для исследований и семинаров - мало. До сих пор политические силы ограничивались в основном социологическими опросами, анализирующими популярность политиков и настроения общества по разным вопросам.
Nekā personīga попросила ряд политических сил уточнить, насколько у них большие денежные накопления и что потрачено на качественные исследования.
Союз зеленых и крестьян ответил, что у него на счету более 400 000 евро. С 2021 года проведено 13 социологических опросов.
"Латвия на первом месте" из выделенного государством не потратила 259 073 евро. Партия не провела ни одного исследования.
Остаток на счету "Нового Единства" составляет 333 920 евро. На исследования - также только на социологические опросы - израсходовано 28 105 евро.
У "Прогрессивных" из выделенных государством 448 548 евро осталось 270 134 евро. 7645 евро были израсходованы в ходе трех социологических опросов, проведенных SKDS.
Нацобъединение информацию об остатках и тратах денег не раскрывает. Только то, что за последние три года оно провело три опроса общественного мнения.
Партии, как правило, активнее всего рекламируются за несколько недель до выборов. Поэтому создают накопления. Государственные деньги партиям выделяют постепенно - по два платежа ежегодно. Но по закону выплаченное должно быть использовано в течение трех лет. Если деньги не использовались, их нужно вернуть в госбюджет.
Nekā personīga известно, что на заседании правления Национального объединения в этом месяце его председатель Райвис Дзинтарс проинформировал членов правления о том, что у партии ведутся переговоры с KNAB.
У бюро и объединения разные мысли, как произошло расходование партийных денег и в течение трех лет создавались накопления. Более подробного комментария по этому поводу собеседники от руководства не получали. А между членами объединения в последние недели ходят сообщения о том, что речь может идти о нескольких десятках, а то и сотнях тысяч евро, которые, по мнению KNAB, потрачены ненадлежащим образом.
В этом году широкие общественные кампании развернули две партии - "Согласие" и "Стабильности!". Они были связаны с теми гражданами России в Латвии, которые должны были пройти проверку на знание госязыка. Арендовали просторные конференц-залы для сбора неграждан, помещения в нескольких местах Латвии для проведения сборов подписей, чтобы обратиться в международные организации, а также дать юридические советы. Как утверждает KNAB, на такие действия партиям также разрешено тратить выделенное государством финансирование.
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