Видео ⟩ В дело о сертификате вакцинации Римшевича вовлечены медик, учитель-"ковид-скептик" и заведующая загсом

Хотя из приговора Пундиньшу и Пугацевиче следует, что Римшевича в кафе встретил и деньги за сертификат взял Ярганс, он в разговоре с De Facto это не подтверждает: "Я лично денег не брал, и если бы надо было, как говорится, я бы сам готов был заплатить, чтобы этим людям не пришлось таким образом страдать, рисковать своей жизнью. (...) Об Илмаре Римшевиче я ничего не могу вам сказать, знайте".

Ярганс подтверждает, что знает Римшевича, но они очень долго не виделись. На вопрос, встречался ли он с Римшевичем летом 2021 года, Ярганс заявляет: "Cложно сказать. Могу сказать так, что мне была нанесена очень сильная психологическая травма, от которой я лечился полтора года".