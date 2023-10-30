Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич только что предстал перед судом уже в третьем процессе - на этот раз его обвиняют в покупке сертификата о вакцинации против Covid-19 и использовании поддельного документа во время трех поездок. Римшевич свою вину не признает и утверждает, что сделал прививку.
Видео ⟩ В дело о сертификате вакцинации Римшевича вовлечены медик, учитель-"ковид-скептик" и заведующая загсом
Как выяснила передача Латвийского телевидения De Facto, дело выделено из более объемного процесса, в который была вовлечена группа торговцев сертификатами - помощник врача и семья ее знакомых, - а также несколько получателей такой услуги.
Среди организаторов есть и один создатель печально известного "погреба" ковидоскептиков, так называемой "Студии свободы", который работает учителем химии.
Римшевич в последние годы приобрел значительный опыт в судах. Рижский районный суд в Юрмале уже четвертый год рассматривает дело, где он обвиняется в получении взяток от представителей ныне ликвидируемого Trasta komercbanka. В этом году в мае, когда допрашивались сами обвиняемые, Римшевич высказался и о своем здоровье: "Все в порядке со здоровьем, кроме побочных эффектов после тех вакцин".
Эта фраза Римшевича тогда явно позабавила как минимум некоторых участников процесса.
Ведь незадолго до этого публично стало известно, что в суд передано дело, в котором Римшевича обвиняют в уплате 400 евро за то, чтобы без прививок получить цифровой сертификат о вакцинации от Covid-19.
20 октября прокурор Илона Курца зачитала это предъявленное Римшевичу обвинение в зале Рижского городского суда. В обвинении указано: "В июле 2021 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее чем до 3 августа 2021 года, Илмар Римшевич обратился к лицу, в отношении которого процесс выделен в отдельное производство, с просьбой обеспечить ему возможность получить цифровой сертификат о вакцинации против Covid-19 без проведения вакцинации. Упомянутое лицо проинформировало Илмара Римшевича о том, что у него есть возможность за деньги - 400 евро - организовать выполнение такой просьбы".
Римшевич позже встретился с этим лицом в одном из кафе в центре Риги, где и отдал эти 400 евро, которые позже через более длинную цепочку задействованных дошли до медика. В связи с этим Римшевича обвиняют в даче противоправных благ через посредника. Обвинение ему также предъявлено по нескольким эпизодам использования поддельного документа, так как в конце 2021 года он совершил три поездки из Рижского аэропорта. Перед полетами Римшевич предъявлял свой сертификат о вакцинации сотрудникам airBaltic, а по возвращении - пограничникам.
Согласно обвинению, в одном из докторатов Зиепниеккалнса пришедшие от Римшевича деньги или их часть были переданы медработнику, которая ввела в систему E-veselība личные данные Римшевича и отметила, что он получил вакцину против Covid-19. Хотя сам Римшевич туда на вакцинацию не приезжал.
В суде Римшевич отметил, что обвинение ему понятно, но он с ним не согласен, отвергает упомянутые в обвинении факты и виновным себя не признает. В свою очередь, De Facto Римшевич по-прежнему отказывает в развернутых интервью, требуя дать их в прямом эфире программы в воскресенье вечером в студии LTV. Однако свою вакцинацию он коротко прокомментировал: "Да, конечно, я сделал прививку! Конечно, я сделал прививку, да. И я не признаю свою вину, да. (...) Пригласите меня в студию, я вам все расскажу. Путешествую с сертификатом о вакцинации".
Адвокат Римшевича Нормунд Дулевскис в разговоре с De Facto также выразил уверенность, что им удастся доказать в суде невиновность клиента: "В деле есть закрепленные сведения о том, что Илмар Римшевич был вакцинирован, что у него есть антитела и после болезни, и после вакцинации. Получены другие доказательства. Приходите на заседания суда, смотрите, убедитесь, информируйте общественность!".
Прозвучавшее на судебном заседании позволяет реконструировать весь ход событий.
В E-veselība личные данные Римшевича ввела работавшая тогда помощником врача в докторате Ziepniekkalns Инесе Пугацевича. Данные, да и деньги принес ее знакомый Каспар Пундиньш, который также явился в суд в качестве свидетеля. Оба они по вступившему в силу решению суда уже приговорены к условному лишению свободы по делу, в котором сертификат Римшевича является одним из эпизодов, так как всего было шесть "клиентов". В приговоре говорится, что медик получила лишь часть полученных организаторами выплат - "в размере не менее 40 евро" за человека.
Согласно приговору, найти медика, который согласился бы быть непосредственным исполнителем преступления, Пундиньша попросила его мать. В приговоре также отмечается, что именно она, движимая корыстными мотивами, летом 2021 года решила организовать эту схему. Процесс в части против этой женщины прекращен, так как в сентябре 2021 года она скончалась.
В суде прозвучало, что это лицо - Санита Пундиня - многолетняя глава Царникавского загса.
Для дачи показаний в суд был вызван и бывший супруг Пундини Илмар Ярганс, который, правда, не смог явиться из-за какого-то академического мероприятия. Из приговора можно сделать вывод, что именно он доставлял Пундине "клиентов", то есть их деньги и персональные данные. Ярганс также приговорен в двух инстанциях к двум годам условного тюремного заключения, однако приговор не вступил в силу из-за обжалования в Сенате Верховного суда.
Ярганс общественно активен - в свое время он был пресс-секретарем Aizkraukles banka, ныне - учитель, преподаватель и билетер, безуспешно баллотировался на пост члена Национального совета по электронным СМИ, участвовал также в выборах в самоуправления и Сейм. Год назад Ярганс был кандидатом в списке возглавляемой Айнаром Шлесерсом партии "Латвия на первом месте" и вместе с несколькими другими ковидоскептиками создал в нем группу "беспартийных представителей народа".
В телефонном разговоре с De Facto и в позже присланном письме Ярганс утверждает, что дело против него политически мотивировано и целью власти было унизить его и запугать, о чем свидетельствует его задержание в школе, когда он проводил урок химии для старшеклассников. Ярганс не отрицает, что участвовал в противоправных действиях в качестве посредника, однако целью было предотвратить, по его мнению, большее зло и несправедливость - необходимость вакцинироваться от Covid-19.
Передача денег фигурировала, так как у него самого не было возможности делать записи в E-veselība и контактов с людьми, которые могли бы это сделать.
Хотя из приговора Пундиньшу и Пугацевиче следует, что Римшевича в кафе встретил и деньги за сертификат взял Ярганс, он в разговоре с De Facto это не подтверждает: "Я лично денег не брал, и если бы надо было, как говорится, я бы сам готов был заплатить, чтобы этим людям не пришлось таким образом страдать, рисковать своей жизнью. (...) Об Илмаре Римшевиче я ничего не могу вам сказать, знайте".
Ярганс подтверждает, что знает Римшевича, но они очень долго не виделись. На вопрос, встречался ли он с Римшевичем летом 2021 года, Ярганс заявляет: "Cложно сказать. Могу сказать так, что мне была нанесена очень сильная психологическая травма, от которой я лечился полтора года".
Ярганс указывает на подозрительное, по его мнению, совпадение - что Римшевич - единственный из причастных к делу "клиентов", против которого заведено отдельное дело, так как против остальных уголовный процесс был прекращен. У этого же может быть довольно простое объяснение - остальные лица могут признаться и согласиться с предписаниями прокурора о наказании. В свою очередь Римшевич, признав вину, получил бы судимость, которая могла бы ухудшить его ситуацию по делу о коррупции. При этом в таком случае и в госбюджет может быть зачислен уплаченный за него в свое время залог в 100 тысяч евро.