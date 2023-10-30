Врачи спасли младенца от тяжелой болезни, применив инновационное лекарство

Редкие заболевания встречаются не часто - один случай на 2000 человек, поэтому вероятность того, что болезнь проявится у ребенка, сравнительно невелика.

Аузенбах рассказывает, что в этом году ей удалось спасти малышку от серьезного заболевания - обследование выявило подозрение на спинальную мышечную атрофию. Сразу же был созван консилиум врачей, который принял решение о необходимости введения младенцу инновационного препарата, который, вероятно, спасет его от последствий болезни и тяжелой инвалидности – выраженной мышечной слабости в руках и ногах, невозможности сидеть, деформации позвоночника.

Латвия - одна из первых стран в Европе, которая ввела скрининг новорожденных на спинальную мышечную атрофию. До сих пор это редкое заболевание выявляли после появления симптомов, когда лечение уже не столь эффективно. Но Латвии еще есть куда расти - в мире уже доступна генная терапия этого заболевания, которая требует внутривенной инъекции один раз в жизни. Эта терапия настолько эффективна, что позволяет скорректировать генетическую информацию и, возможно, предотвратить появление симптомов.