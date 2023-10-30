Фактор газа. Как Путин и ХАМАС угрожают Европе энергетическим кризисом этой зимой

Ничто так не напрягает рынки и не взвинчивает цены, как угроза перебоев с поставками. Ничто так не срывает поставки, как война, поскольку она угрожает инфраструктуре мирового энергетического рынка: проливам, трубопроводам, портам, добывающим платформам.

Новый терминал СПГ в немецком Лубмине на Балтике Фото: AFP

Осенью прошлого года был взорван главный российский подводный газопровод в Европу, «Северный поток». Осенью этого года случилась странная авария на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией — и цены резко выросли.

В текущую цену газа в Европе уже заложены геополитические риски, и любая эскалация лишь увеличит счет за свет и отопление этой зимой. Это уже происходит.

Газа много, спрос подавлен, но цены не снижаются. Почему?

Цены на газ в Европе сейчас в два-три раза превышают довоенные, несмотря на то, что в этом году спрос сократился более чем на 10% по сравнению с прошлым и на 17% по сравнению со средним в предвоенную пятилетку 2017-2021.

Еще год назад цены были не в три, а в десять раз выше прежних, однако их снижение с тех пиков так и не привело к восстановлению спроса, поскольку Европа переживает экономический кризис, население экономит деньги, а производство сокращается.