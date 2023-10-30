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Страны, в которых женщинам живется спокойнее всего: не догадаетесь, на каком месте Латвия!

Limon.ee
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/RossHelen

На прошлой неделе опубликовали свежий отчет Women Peace and Security Index (WPS Index) о положении женщин и оценке их спокойствия и безопасности, пишет Limon.ee.

Рейтинг WPX Index выходит каждые два года и составляется американскими и норвежскими исследователями. Они оценивают, где женщинам спокойнее и безопаснее всего живется. На первом месте рейтинга в 2023-м оказалась Дания, на второмШвейцария, на третьемШвеция.

Четвертую строчку разделили сразу несколько стран - Финляндия, Исландия и Люксембург. В топ-10 также попали Норвегия, Австрия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Эстония расположилась на 13 месте рейтинга, Литва - на 16-м месте, а вот Латвия - лишь на 20-м.

Польша сейчас находится на 27-м, Россия - на 56-м.

Украина оказалась на 117-м месте - на сегодня это худший показатель в Европе. Составители рейтинга WPS говорят о корреляции между участием страны в вооруженных конфликтах и показателем индекса: в список самых проблемных стран вошли Сомали, Ирак, Сирия, Афганистан, Конго, Южный Судан, Йемен.

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