Страны, в которых женщинам живется спокойнее всего: не догадаетесь, на каком месте Латвия!

Рейтинг WPX Index выходит каждые два года и составляется американскими и норвежскими исследователями. Они оценивают, где женщинам спокойнее и безопаснее всего живется. На первом месте рейтинга в 2023-м оказалась Дания, на втором - Швейцария, на третьем - Швеция.

Четвертую строчку разделили сразу несколько стран - Финляндия, Исландия и Люксембург. В топ-10 также попали Норвегия, Австрия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Эстония расположилась на 13 месте рейтинга, Литва - на 16-м месте, а вот Латвия - лишь на 20-м.

Польша сейчас находится на 27-м, Россия - на 56-м.

Украина оказалась на 117-м месте - на сегодня это худший показатель в Европе. Составители рейтинга WPS говорят о корреляции между участием страны в вооруженных конфликтах и показателем индекса: в список самых проблемных стран вошли Сомали, Ирак, Сирия, Афганистан, Конго, Южный Судан, Йемен.