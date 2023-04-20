"Полиция не помогла. Человек мертв": Twitter в ярости от убийства в Екабпилсе

15 апреля в Екабпилсском крае произошло убийство: Леон Русиньш зарубил, предположительно, топором свою бывшую жену на глазах у ее ребенка и матери. Это событие повергло в шок общественность Латвии, в свою очередь в Twitter началось обсуждение происшествия. Портал Apollo.lv собрал реакции пользователей на случившееся.

Ранее начальник Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы убедиться в том, что полицейские действовали в соответствии с нормативным регулированием, достаточно активно и профессионально.

Пользователи Twitter, мягко говоря, критикуют действия полиции. Люди ошеломлены, шокированы, растеряны - что, что именно еще должно произойти, чтобы что-то изменилось в повседневной работе полиции? Конечно, и в законодательстве, где обвинения должны быть адресованы не полиции, а законодателям.

Ясно одно: эмоции зашкаливают, и мало кто верит, что полиция Екабпилсского края сделала все возможное, чтобы женщина осталась в живых.

"Достаточно активно и профессионально" - вы издеваетесь? Это вообще обсуждается?"

"Pietiekoši aktīvi un profesionāli" jūs ņirgājaties? Par to vispār var būt jebkāda diskusija? — Kristers (@Kristerminators) April 19, 2023

"Несмотря на инструкции, человек мертв. Человек обращался в полицию за помощью. Неоднократно. Полиция не помогла. Человек мертв. Наличие инструкций ничего не меняет. Это не единичный случай. Это система. Система полиции оставить человека с его проблемами..."