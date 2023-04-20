"Полиция не помогла. Человек мертв": Twitter в ярости от убийства в Екабпилсе

15 апреля в Екабпилсском крае произошло убийство: Леон Русиньш зарубил, предположительно, топором свою бывшую жену на глазах у ее ребенка и матери. Это событие повергло в шок общественность Латвии, в свою очередь в Twitter началось обсуждение происшествия. Портал Apollo.lv собрал реакции пользователей на случившееся.
Ранее начальник Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы убедиться в том, что полицейские действовали в соответствии с нормативным регулированием, достаточно активно и профессионально.
Пользователи Twitter, мягко говоря, критикуют действия полиции. Люди ошеломлены, шокированы, растеряны - что, что именно еще должно произойти, чтобы что-то изменилось в повседневной работе полиции? Конечно, и в законодательстве, где обвинения должны быть адресованы не полиции, а законодателям.
Ясно одно: эмоции зашкаливают, и мало кто верит, что полиция Екабпилсского края сделала все возможное, чтобы женщина осталась в живых.
"Достаточно активно и профессионально" - вы издеваетесь? Это вообще обсуждается?"
"Pietiekoši aktīvi un profesionāli" jūs ņirgājaties? Par to vispār var būt jebkāda diskusija?— Kristers (@Kristerminators) April 19, 2023
"Несмотря на инструкции, человек мертв. Человек обращался в полицию за помощью. Неоднократно. Полиция не помогла. Человек мертв. Наличие инструкций ничего не меняет. Это не единичный случай. Это система. Система полиции оставить человека с его проблемами..."
Neskatoties un instrukcijām cilvēks ir miris. Cilvēks vērsās Policijā pēc palīdzības. Vairākkārt. Citi vērsās. Policija nepalīdzēja. Cilvēks ir miris. Instruciju esamība neko nemaina. Šis nav atsevišķš gadījums. Šī ir sistēma. Policijas sistēma atstāt cilvēku ar savām problēmām…— Daiga Rutka (@IthanIgnatius) April 19, 2023