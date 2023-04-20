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"Полиция не помогла. Человек мертв": Twitter в ярости от убийства в Екабпилсе
Иллюстративное фото Фото: Tinnakorn jorruang/Shutterstock
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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15 апреля в Екабпилсском крае произошло убийство: Леон Русиньш зарубил, предположительно, топором свою бывшую жену на глазах у ее ребенка и матери. Это событие повергло в шок общественность Латвии, в свою очередь в Twitter началось обсуждение происшествия. Портал Apollo.lv собрал реакции пользователей на случившееся.

Ранее начальник Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы убедиться в том, что полицейские действовали в соответствии с нормативным регулированием, достаточно активно и профессионально.

Пользователи Twitter, мягко говоря, критикуют действия полиции. Люди ошеломлены, шокированы, растеряны - что, что именно еще должно произойти, чтобы что-то изменилось в повседневной работе полиции? Конечно, и в законодательстве, где обвинения должны быть адресованы не полиции, а законодателям.

Ясно одно: эмоции зашкаливают, и мало кто верит, что полиция Екабпилсского края сделала все возможное, чтобы женщина осталась в живых.

"Достаточно активно и профессионально" - вы издеваетесь? Это вообще обсуждается?"

"Несмотря на инструкции, человек мертв. Человек обращался в полицию за помощью. Неоднократно. Полиция не помогла. Человек мертв. Наличие инструкций ничего не меняет. Это не единичный случай. Это система. Система полиции оставить человека с его проблемами..."

"Каждый раз, когда происходят подобные случаи, я вспоминаю 2018 год, когда бригада полиции нашла время, чтобы изъять обычную коноплю из сада пенсионерки"

"И пугающее несоответствие между призывом Госполиции в соцсетях не приближаться к убийце, потому что это может быть опасно, и оптимистичным разглагольствованием местного полицейского о том, что убийца уже получил ту жертву, которую хотел, остальные в безопасности. Страшно".

"Русиньш преследовал всех женщин, которые там работают. Знал номера машин и адреса".

"Госполиция подчеркивает, что оснований для опасений нет. Его целью была только бывшая супруга". А, все в порядке! Эти параллельные угрозы были только угрозами!"

"Двумя абзацами ниже все еще о том, чтобы не приближаться. Эти коллеги должны быть заняты, у них же нет причин бояться опасности".

"В последнюю неделю начал угрожать: я приеду, и вам всем будет конец. Последняя новость была - эта женщина была в парикмахерской. Он выследил ее и сказал, зачем, мол, она прихорашивается, ведь ее ждет черный мешок", - рассказала коллега. 

Государственная полиция: спокойствие, только спокойствие..."

"Общество очень надеется, что эта служебная проверка оживит жертву убийцы с 18 уголовными делами, потому что мы будем смотреть, все ли красиво и с запятыми написано в бумагах".

"А если в результате проверки выяснится, что сотрудники полиции годами работают сверх своих возможностей за неадекватно низкую заработную плату? И высшее руководство несет за это прямую ответственность!"

"Ну. Я не хочу показаться полудурком, но, может быть, наконец пришло время выделить какие-то более ощутимые бюджетные средства на основные вещи, полицию и так далее? 

А также - господин год проявлялся... В Екабпилсе год не был доступен ни один инспектор?"

"Все, кто отвечает и цитирует твиты, пытаются оклеветать и оскорбить полицию - вам не стыдно? Полиция всегда работает в интересах граждан и решает каждое дело максимально честно. Идеальная структура. Лишь уважение с моей стороны".

"Может быть так, что трагедия в Екабпилсе - это еще один эпизод в истории о том, что баланс свобод/прав сильно нарушен… Никто не имел права отправить этого Леона лечиться к врачу, не было права ограничивать его свободу передвижения и общения... Пришлось ждать "действия"?"

"Бездействие и нехватка ресурсов оправдываются тем, что не было прав. Некоторые все же были".

"Да, но здесь получается такой циничный и жестокий вывод - подождите, пока вас убьет давно угрожающий убийца, и тогда будет повод его арестовать".

"Тяжело говорить. Мне кажется, что в Латвии дела о домашнем насилии - как в соседней фашистской стране. Когда женщине (или мужчине) в полиции отвечают: "Когда ударит, тогда звоните нам и мы будем действовать".

"Все хорошо, пока все плохо" - парадокс. Все "меняется" только тогда, когда случилось самое худшее.

Они устанавливают пешеходные переходы в опасных местах, когда погибает пешеход. Барьеры/знаки на крутых поворотах ставят, когда там сбивают людей.

Надеюсь, после этого будут сделаны выводы".

"В Ильгюциемской тюрьме уже есть такие женщины, которые первыми убили своих агрессоров. Ну это же всего лишь тюрьма". 

"...Если на человека заведено 18 уголовных дел за неисполнение требования о раздельном проживании, полиция его ОЧЕНЬ хорошо знала. И это убийство можно было предотвратить. Полностью согласен, что приговор (2 недели - 3 месяца тюрьмы) не адекватен. Министерство юстиции, Сейм - вы можете лучше".

"Уважаемая Госполиция, в последнее время было много всяких историй с вашей стороны, что конструктивной критики и призывов больше нет.

Просто руки опускаются и хочется спросить - что вы вообще делаете со своей жизнью?"

"Тем временем в СМИ: "Twitter возмущен халатностью полиции в деле об убийстве в Екабпилсе"

Нет, каждый нормальный человек возмущен, растерян и в ужасе от того, что в действительности означает защита полиции". 

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta

Ул. Матиса, 49-3, Рига

Тел.: 67378539

Э-почта: centrs@marta.lv

Лиепайский филиал центра Marta

Просп. Курмаяс, 11, Лиепая

Тел.: 29195442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis

Ул. Эзера, 21, Рига

Тел.: 67012515, 67398383

Э-почта: gimenes@krize.lv

Кризисный консультационный центр Skalbes

Ул. Кунгу, 34, Рига

Тел.: 24551700, 27722292

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne

Ул. Талсу, 39, Вентспилс

Тел.: 63661515, 22012434

Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze

Ул. Райня, 9f, Валмиера

Тел.: 64220686

Э-почта: valdardze@inbox.lv

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