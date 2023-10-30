Как LOBODA сбежала со свадьбы в Ницце. Новый клип звезды!

Украинская популярная исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) представила новый сингл и клип "Київ-Ніцца". Кольцо на безымянном пальце с последней фотографии LOBODA в Instagram не обсуждал только ленивый. Оказалось, это фрагмент нового клипа.
Комментарий певицы краткий и красноречивый – "Київ – Ніцца". Именно так называется новый сингл Лободы, а сама фотография – не что иное, как кадр из одноименного клипа.
"Это история двух людей, разделенных расстояниями и обстоятельствами, но навсегда соединенных любовью. История девушки, сбежавшей с собственной свадьбы к возлюбленному, с которым ее объединяли долгие годы любви, и без которого она так и не научилась жить", – комментирует Светлана Лобода.
Режиссером видео клипа выступила сама LOBODA, которая не впервые совмещает работу на камеру и за ее пределами.
"Как режиссер я думала о каждом кадре, как актриса – старалась передавать необходимые эмоции, а как продюсер – контролировать организацию процесса. Это как играть на нескольких музыкальных инструментах, важно чтобы получилась симфония, а не шум", – комментирует LOBODA.
Клип создавался в рекордно короткие сроки, - съемки проходили в Ницце, а над процессом работала большая команда из Европы и Украины.
Услышать сингл уже можно на всех цифровых платформах, а увидеть клип – на официальном YouTube-канале LOBODA.
Видео: LOBODA - "Київ-Ніцца"
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