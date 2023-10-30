Всемирно известный арфист-виртуоз Александр Болдачев вновь выступит в Риге

30 ноября в 19:00 в Малой гильдии с новой программой "Золотая классика" выступит один из самых известных арфистов мира, виртуоз, композитор Александр Болдачев (Швейцария). В концерте примет участие латвийский камерный ансамбль Gentlmen’s Strings, в составе которого известные латвийские музыканты Алексей Колесников и Гидон Гринберг (скрипки), Ингарс Гирнис (альт), Ивар Безпрозванов (виолончель).
Почетным гостем концерта станет легенда музыкального мира - контрабасист Григорий Ковалевский. В программе прозвучат произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Арнольда Бакса, Мориса Равеля, Георга Фридриха Генделя и других композиторов.
Александр Болдачев хорошо известен латвийской публике по музыкально-поэтическому проекту "Орфей" с Чулпан Хаматовой и большому сольному концерту с примой Латвийской национальной оперы Юлией Васильевой.
"Тысячелетиями арфа была символом единства, культурной солидарности и мира. Ее звуки переносят нас в далекое прошлое к общим корням, а также в яркое будущее, свободное от национализма и пропаганды. Этот концерт посвящен началу новой эпохи, которая ценит традиции прошлого и стремится к созданию общества будущего", - говорит Александр Болдачев.
Александр Болдачев выступает с сольными концертами по всему миру - в Европе, США, Канаде, Японии, Китае, Сингапуре, Гонконге, Индонезии. С успехом проходили его концерты в Карнеги-холле (Нью-Йорк), зале Гаво (Париж), Венской филармонии. Концертную деятельность Александр начал в 5-летнем возрасте, тогда же сочинил свои первые композиторские опусы.
В 2018 году Александр Болдачев написал и исполнил соло на электронной арфе на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, разделив сцену с Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной, участвовал в фестивале Burning Man. Он лауреат более десятка престижных международных конкурсов, в том числе композиторских; обладатель премий "Британские блестящие дарования", Aoyama Music в Киото и ProEuropa, врученной Хайнцом Фишером за высокие достижения в области культуры; стипендиат международных фондов Vontobel в Швейцарии и Banque Populaire во Франции. Помимо множества наград и премий Александр Болдачев обладает статусом эксклюзивного артиста итальянского Арфового дома Salvi Harps. В 2019 г. им учрежден первый Фестиваль арфы в Цюрихе, а 20 октября 2020 г. в онлайн-формате по его инициативе прошел Всемирный день арфы с участием более 100 арфистов из 50 стран. Живет музыкант в Швейцарии.
Основателем ансамбля Gentlmen’s Strings является легендарный контрабасист Григорий Ковалевский. Впервые коллектив выступил на юбилейном концерте маэстро в сентябре этого года и сразу покорил латвийскую публику. Легенда музыкального мира Григорий Ковалевский станет почетным гостем концерта Александра Болдачева. Партнерами Григория Ковалевского по сцене были Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Женя Кисин, Николай Петров, Михаил Плетнев и другие великие музыканты. 40 лет своей творческой жизни Ковалевский посвятил оркестру "Виртуозы Москвы", был не только музыкантом этого знаменитого коллектива, но и его руководителем.
Билеты на концерт можно приобрести в сети Bilešu Serviss.
Видео: Alexander Boldachev | Sergei Prokofiev - Dance of the Knights on the Harp cover
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