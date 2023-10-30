Всемирно известный арфист-виртуоз Александр Болдачев вновь выступит в Риге

В 2018 году Александр Болдачев написал и исполнил соло на электронной арфе на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, разделив сцену с Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной, участвовал в фестивале Burning Man. Он лауреат более десятка престижных международных конкурсов, в том числе композиторских; обладатель премий "Британские блестящие дарования", Aoyama Music в Киото и ProEuropa, врученной Хайнцом Фишером за высокие достижения в области культуры; стипендиат международных фондов Vontobel в Швейцарии и Banque Populaire во Франции. Помимо множества наград и премий Александр Болдачев обладает статусом эксклюзивного артиста итальянского Арфового дома Salvi Harps. В 2019 г. им учрежден первый Фестиваль арфы в Цюрихе, а 20 октября 2020 г. в онлайн-формате по его инициативе прошел Всемирный день арфы с участием более 100 арфистов из 50 стран. Живет музыкант в Швейцарии.