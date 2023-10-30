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Министр иностранных дел Литвы сравнил Россию с нацистской Германией

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис Фото: AP/Scanpix

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы сравнил Россию с нацистской Германией.

"Даже после Бучи все еще были люди, которые говорили, что нельзя сравнивать Россию с нацистской Германией. Ну... как же теперь?", - написал Ландсбергис в соцсети Х в понедельник, 30 октября.

Несколько сотен или даже тысяча человек захватили в воскресенье вечером аэропорт столицы Дагестана Махачкалы, устроив антисемитский погром перед прибытием рейса из Тель-Авива.

Захватившая аэропорт толпа выкрикивала против Израиля лозунги и требовала изгнания евреев из региона.

Это, предположительно, впервые со времен Чеченской войны, когда российские власти на некоторое время полностью утрачивают контроль над аэропортом одного из крупных городов, отмечает "Радио Свобода".

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