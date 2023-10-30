Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы сравнил Россию с нацистской Германией.
Министр иностранных дел Литвы сравнил Россию с нацистской Германией
"Даже после Бучи все еще были люди, которые говорили, что нельзя сравнивать Россию с нацистской Германией. Ну... как же теперь?", - написал Ландсбергис в соцсети Х в понедельник, 30 октября.
Even after Bucha there were still people saying we can't compare Russia to Nazi Germany. Well... how about now? Are the pogroms convincing enough? Do you need Putin to actually grow a moustache and raise his right hand?— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 30, 2023
Несколько сотен или даже тысяча человек захватили в воскресенье вечером аэропорт столицы Дагестана Махачкалы, устроив антисемитский погром перед прибытием рейса из Тель-Авива.
Захватившая аэропорт толпа выкрикивала против Израиля лозунги и требовала изгнания евреев из региона.
Это, предположительно, впервые со времен Чеченской войны, когда российские власти на некоторое время полностью утрачивают контроль над аэропортом одного из крупных городов, отмечает "Радио Свобода".
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