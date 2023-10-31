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Оккупационные власти в Крыму продали квартиру, принадлежащую семье Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский обращается к Генассамблее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский обращается к Генассамблее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Фото: TIMOTHY A. CLARY

Российские оккупационные власти в Крыму продали на аукционе квартиру, принадлежащую семье президента Украины Владимира Зеленского, сообщило в понедельник, 30 октября, российское агентство ТАСС.

Трехкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров в Ялте на юге Крыма была продана за 44,3 миллиона рублей (около 453 тысяч евро). Претендентов было всего два.

Предыдущей официальной владелицей квартиры была жена Зеленского Елена, которая купила недвижимость в 2013 году. Год спустя Россия оккупировала Крым.

Квартира была экспроприирована в начале этого года после того, как крымский парламент единогласно принял изменения в закон.

Российские СМИ сообщили, что часть доходов от продажи квартиры должна была быть использована для поддержки России в ее войне против Украины.

Новая владелица квартиры заявила СМИ, что купила квартиру из-за ее расположения и крымского климата.

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