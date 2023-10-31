Оккупационные власти в Крыму продали квартиру, принадлежащую семье Зеленского

Трехкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров в Ялте на юге Крыма была продана за 44,3 миллиона рублей (около 453 тысяч евро). Претендентов было всего два.

Предыдущей официальной владелицей квартиры была жена Зеленского Елена, которая купила недвижимость в 2013 году. Год спустя Россия оккупировала Крым.

Квартира была экспроприирована в начале этого года после того, как крымский парламент единогласно принял изменения в закон.

Российские СМИ сообщили, что часть доходов от продажи квартиры должна была быть использована для поддержки России в ее войне против Украины.

Новая владелица квартиры заявила СМИ, что купила квартиру из-за ее расположения и крымского климата.