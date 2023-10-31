Нетаньяху сообщил о начале третьей фазы военной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к третьему этапу войны против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, что предполагает расширение сухопутной военной операции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 30 октября.

"Мы в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно", - подчеркнул Нетаньяху. По его словам, уже завершен первый "этап торможения". "Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - заявил премьер-министр.

Параллельно армия Израиля работает над сдерживанием ливанской исламистской группировки "Хезболлах" на севере страны. "Я вновь говорю "Хезболлах": вы совершите ошибку всей своей жизни, если решите в полной мере вмешаться в кампанию. Вы получите удар, который даже не можете себе представить", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху: Эта кампания требует времени