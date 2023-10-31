Лукашенко хочет получить компенсацию от Москвы

"Естественно, по договору мы поставили перед ними (российской стороной) вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было, но вопросы были поставлены, и ответственность за это несет российская сторона", - сказал Лукашенко.

"Конечно, мы не хотим лишний раз оказывать давление на Россию. Электричества нам всегда хватало и будет достаточно, однако контракт есть контракт", - подчеркнул Лукашенко.

По словам Лукашенко, в целом БелАЭС можно считать завершенной - все работы на втором энергоблоке завершены, станция работает на полную мощность. Однако Лукашенко отметил, что местная служба безопасности "все еще хочет задать россиянам ряд вопросов по поводу безопасности станции".

По его словам, Беларусь пострадала от чернобыльской катастрофы, поэтому снисхождения при строительстве АЭС недопустимы.

БелАЭС с двумя ядерными реакторами общей эксплуатационной мощностью 2400 мегаватт расположена недалеко от Островца в Гродненской области. Проект был реализован "Росатомом" за счет кредита в 10 миллиардов долларов, выданного Россией.

Ожидалось, что эта станция заработает в 2020 году, но сроки были изменены - первоначально на 2022 год, а в итоге второй энергоблок заработал только в мае 2023 года.