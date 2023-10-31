Глава Минобороны: Германия должна быть готова к обороне

Министр обороны ФРГ Борис Писториус вновь заявил об опасности войны в Европе и необходимости подготовить Германию к обороне. Агрессивная война России в Украине привела к тому, что наша страна столкнулась с новой реальностью, от которой она отвыкала в течение 30 лет, заявил политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 31 октября. "А именно, что в Европе существует угроза войны со стороны агрессора. Мы к этому психологически не готовы", - уточнил он.

Писториус добавил, что Германия должна готовиться к такой опасности, чтобы быть способной защититься. "Мы должны быть в состоянии вести войну, оборонительную войну, защитную войну, чтобы, в конце концов, нам не пришлось этого делать", - сказал Писториус. По его словам, нельзя подготовиться к опасности, которую не воспринимаешь и которую не принимаешь. В ближайшие годы, по его словам, речь пойдет об использовании созданного в ФРГ специального фонда поддержки бундесвера и реорганизации структур вооруженных сил. Однако для того, чтобы исправить ошибки прошедших 30 лет, потребуется время.