Видео ⟩ В Европе растет антисемитизм; Латвия - островок мира

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Однако вспышки антисемитизма в мире, в том числе и в Европе, усиливают опасения, что волна ненависти, захлестнувшая часть мира, может дойти и до Латвии.

Антисемитизм, или ненависть к евреям, не исчез даже в Латвии - так считает научный сотрудник Рижской еврейской общины и мемориала Жаниса Липке.

И тем не менее те проявления, которые наблюдаются в Латвии - осквернение еврейских кладбищ, нанесение свастики на памятные места - воспринимаются как хулиганские действия некой экстремистской группы, а не как реальная угроза безопасности.

Член правления Рижской еврейской общины Дмитрий Крупников заявил, что "антисемитизм в той или иной степени всегда существует, но, повторюсь, здесь, в Латвии, мы не видим причин беспокоиться о своей безопасности. Мы видим, что антисемитских настроений нет. Мы надеемся, что это будет продолжаться".

Однако проявления антисемитизма в Европе, а также беспорядки в Дагестане шокировали еврейскую общину.

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